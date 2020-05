Mais de 99% de 624 infectados com covid-19 no estado de Nova Iorque desenvolveram anticorpos

Cientistas de todo o mundo têm tentado saber quem já desenvolveu anticorpos contra o coronavírus SARS-CoV-2. Num estudo que ainda só foi disponibilizado num repositório de biomedicina de acesso aberto (o medRxiv), cientistas da Escola de Medicina Icahn do Hospital do Monte Sinai mostram que mais de 99% de 624 casos confirmados com covid-19 no estado de Nova Iorque desenvolveram anticorpos contra o SARS-CoV-2. Contudo, ainda não se sabe se conferem imunidade.

Ao todo, a análise envolveu 1343 pessoas com casos confirmados ou suspeitos e que viviam no estado de Nova Iorque. Dentro desse grupo, viu-se então que mais de 99% dos 624 casos confirmados produziram anticorpos IgG.

De acordo com o artigo, os resultados sugerem que estes anticorpos se desenvolvam num período de sete a 50 dias depois do início dos sintomas e de cinco a 49 dias depois dos sintomas terem terminado. “Isto sugere que o período ideal para o teste de anticorpos generalizado é, pelo menos, de três a quatro semanas depois do início dos sintomas e, pelo menos, duas semanas depois do fim dos sintomas”, lê-se.

Os cientistas também avisam que ainda não se sabe se estes anticorpos conferem imunidade ou, se conferirem, que imunidade é esta ou qual a duração da sua resposta. “Neste momento, parece provável que os IgG confiram algum nível de imunidade ao SARS-CoV-2 com base no que sabemos sobre a imunidade viral de outros agentes patogénicos”, escreve-se no artigo. Os cientistas avisam ainda que planeiam seguir esta amostra nos próximos meses para estudar a resposta dos IgG ao SARS-CoV-2.

Quanto a outros resultados deste estudo, verificou-se que, quando a amostra é retirada da nasofaringe, 19% das pessoas continuam a ter testes de diagnóstico positivos duas ou mais semanas depois do fim dos sintomas. Depois, essas pessoas levarão três ou mais semanas a iniciar uma resposta com os anticorpos IgG.