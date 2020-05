Ministério Público acredita que Valentina foi torturada com água a ferver pelo pai

Valentina, a menina de nove anos encontrada morta no domingo num eucaliptal em Peniche, terá sido agredida pelo pai que lhe atirou com água muito quente para o corpo e lhe deu palmadas fortes quando a menina estava na banheira. O homem terá também asfixiado a criança dando-lhe, ainda, uma pancada na cabeça que lhe provocou uma hemorragia interna.

Esta é a descrição do que se terá passado no fatídico dia 6 de Maio e que é feita no despacho de indiciação do Ministério Público (MP), revelado pela revista Sábado.

De acordo com o documento, as agressões a Valentina começaram dias antes e tudo isto aconteceu porque Sandro Bernardo queria saber se era verdade que a filha estaria envolvida em actos sexuais com colegas da escola e era vítima de abusos por parte de um homem a quem tratava por “padrinho”.

No dia 1 de Maio, pela manhã, e de acordo com o MP, Sandro confrontou Valentina sobre uma alegada troca de “papelinhos com os colegas de escola cujo conteúdo indicava que ela permitia que os colegas lhe mexessem no pipi”. A menina terá admitido a autoria dos papelinhos e o pai deu-lhe várias palmadas “com muita força” no rabo e nas pernas.

Depois, Sandro foi para o quarto e Valentina ficou na cozinha com a madrasta a fazer os trabalhos da escola. Algum tempo depois, Márcia Bernardo terá ido ao quarto ter com o marido e disse-lhe que a menina tinha mais coisas para contar. Segundo o MP, a criança contou ao progenitor que “dava uns beijinhos a uma pessoa que nomeou como ‘padrinho’ e que ia muitas vezes a casa do mesmo, e que este lhe dava presentes para lhe mexer no pipi e para ela mexer no pipi dele”. Valentina terá sido novamente agredida pelo pai na sequência deste relato.

Passou uma semana e o assunto não terá ficado esquecido. No dia 6 de Maio, quarta-feira, por volta das 9h, segundo o MP, Sandro chamou a filha, levou-a para a casa de banho, despiu-a, deixando-a apenas com uma T-shirt preta vestida e colocou-a na banheira.

De acordo com o despacho de indiciação do MP, o pai ameaçou Valentina que lhe deitava água quente se esta não contasse tudo sobre os actos sexuais que tinha com o tal “padrinho”.

Como a criança mantinha o silêncio, Sandro terá usado o chuveiro para deitar água quente sobre os pés da criança. Valentina terá implorado para parar e o pai desligou a água. Mas Valentina mantinha o silêncio e o pai terá voltado a deitar-lhe água quente, mas desta vez sobre o corpo todo e deu-lhe palmadas no rabo e nas pernas. Terá usado até um dos chinelos da criança. Também a terá asfixiado.

“O arguido desferiu uma pancada com muita força, com as mãos, na cabeça da menor, na parte superior do crânio que lhe provocou uma hemorragia interna e, consequentemente, fez com que ela caísse na banheira”, revela o MP, que adianta que tudo isto aconteceu com Márcia a assistir e sem nada fazer para parar as agressões.

O filho mais velho de Márcia de 12 anos terá ouvido tudo e foi à casa de banho onde viu a mãe e o padrasto com a menina já desfalecida. Segundo o que contou, mandaram-no ir para o quarto com a ameaça de que ficaria sem as irmãs (o casal tem duas filhas em comum) se contasse o que ali se passou.

Valentina desmaiou e o pai meteu-a no sofá tapada com um cobertor. Terão ido almoçar e depois às compras. Até que o filho de Márcia viu a menina a espumar pela boca e ligou à mãe. Quando voltaram, perceberam que a criança estaria morta. O casal esperou que as outras crianças adormecessem para retirar o corpo de Valentina já sem vida de casa.

Terão sido estes os factos, apresentados pelo MP, que levaram o juiz de instrução criminal a aplicar a medida de coação mais gravosa ao pai e à madrasta de Valentina: a prisão preventiva. Ambos estão fortemente indiciados pela prática de homicídio qualificado, no caso de Márcia por omissão com dolo. Os dois suspeitos estão ainda indiciados do crime de profanação de cadáver. No caso do pai de Valentina é-lhe atribuído mais um crime, o de violência doméstica – por ter assumido que bateu na criança no dia 1 de Maio.