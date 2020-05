Rio diz que Centeno não passou a ter “condições para continuar”

O líder do PSD considera que o ministro de Estado e das Finanças “não passou a ter condições para continuar” e sugere que Mário Centeno tem mais “força” de que o primeiro-ministro. A posição foi assumida esta quarta-feira ao final da manhã no Twitter.

Mário Centeno não passou a ter condições para continuar.

O PM é que assumiu que no seu Governo, ainda que sem condições, um Ministro pode continuar a sê-lo, mesmo quando faltam mais de três longos anos para o fim da legislatura ...ou quando a força do Ministro é superior à do PM. — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 14, 2020

“Mário Centeno não passou a ter condições para continuar. O primeiro-ministro é que assumiu que no seu Governo, ainda que sem condições, um ministro pode continuar a sê-lo, mesmo quando faltam mais de três longos anos para o fim da legislatura... ou quando a força do ministro é superior à do primeiro-ministro”, escreveu.

Na quarta-feira, ao final da tarde, Rui Rio defendeu que o ministro das Finanças tinha condições para continuar no Governo e disse que, se estivesse no lugar do primeiro-ministro, o governante, “se não se demitisse, seria demitido”. O líder do PSD alegou que o ministro não foi “leal” ao primeiro-ministro, tinha a “crítica pública do Presidente da República” e que “a bancada do PS não defendeu” durante o debate parlamentar sobre o Novo Banco. Esse reparo foi, aliás, apontado por Duarte Pacheco, que questionou se Mário Centeno já não seria ministro naquele momento, depois de ouvir a primeira intervenção da bancada do PS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já esta manhã, o deputado do PSD comentou o desfecho da reunião de ontem à noite entre António Costa e Mário Centeno, no final da qual resultou um comunicado em que o primeiro-ministro declarava que mantinha a confiança no ministro das Finanças. “Quando o primeiro-ministro tem de vir publicamente manifestar que mantém a confiança num ministro isso evidencia que já não tem”, afirmou à TSF o deputado, que é coordenador da comissão de Orçamento e Finanças.

Duarte Pacheco considerou que “toda a gente percebeu que é um teatro, hipocrisia, uma paz podre que temos um ministro das Finanças a prazo porque não é conveniente fazer a sua substituição”. O deputado lembrou que a manifestação de confiança aconteceu após uma semana de “o primeiro-ministro ser desautorizado sucessivamente pelo ministro das Finanças, que disse ser irresponsável porque propôs coisas ao Parlamento que não faziam sentido” e que “mete tudo no bolso”.

Em causa está a garantia de António Costa dada no Parlamento, na semana passada, de que não haveria uma nova transferência de verbas para o Novo Banco sem a conclusão de uma auditoria em curso, mas já tinha havido uma injecção na instituição na véspera, o que foi assumido por Mário Centeno como uma “falha de comunicação”.