Presidente falou com Costa e Centeno para esclarecer declarações sobre Novo Banco

O Presidente da República publicou uma nota na qual esclarece que “não se pronunciou, nem tinha de se pronunciar”, sobre a manutenção de Mário Centeno no Governo, embora reafirme que considera que teria sido preferível proceder à injecção financeira ao Novo Banco depois de conhecidas a auditoria à instituição que ele próprio pediu relativa ao ano de 2018.

“O Presidente da República reitera a sua posição, ontem expressa, segundo a qual não é indiferente, em termos políticos, o Estado cumprir o que tem a cumprir em matéria de compromissos num banco, depois de conhecidas as conclusões da auditoria cobrindo o período de 2018, que ele próprio tinha pedido há um ano, conclusões anunciadas para este mês de Maio, ou antes desse conhecimento. Sobretudo nestes tempos de acrescentados sacrifícios para os portugueses”, lê-se na nota.

“Isto mesmo transmitiu ao senhor primeiro-ministro e ao senhor ministro das Finanças”, acrescenta logo a seguir, confirmando assim ter falado com o ministro da Finanças e com o primeiro-ministro para esclarecer as suas afirmações da véspera, na Autoeuropa, recusando que aquelas afirmações tivessem implícito um pedido de demissão de Mário Centeno.

“O Presidente da República não se pronunciou, nem tinha de se pronunciar, sobre questões internas do Governo, nomeadamente o que é matéria de competência do primeiro-ministro, a saber a confiança política nos membros do Governo a que preside”, remata.

Marcelo Rebelo de Sousa demarca-se assim da leitura política que foi feita sobre as suas declarações no sentido de que elas representavam uma desautorização de Mário Centeno, impelindo a sua demissão. Formalmente, o Presidente da República não demite membros do Governo, assim como não os escolhe, cabendo essas prerrogativas ao chefe de Governo.

No entanto, não é a primeira vez que declarações públicas do Presidente precipitam demissões de ministros. Basta recordar a saída de Constança Urbano de Sousa do cargo de ministra da Administração Interna em Outubro de 2017, após a segunda vaga de incêndios mortais desse ano, na sequência de uma intervenção ao país de Marcelo Rebelo de Sousa.