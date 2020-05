Marcelo não gostou da reacção de Centeno e reafirmou divergências

Depois da tempestade política de quarta-feira - em que a demissão de Mário Centeno terá estado em cima da mesa -, não veio a bonança. O ministro das Finanças continua no cargo e no centro do furacão. Ontem, o Presidente da República reafirmou as divergências políticas quanto ao timing da injecção de capital no Novo Banco, em resposta a notícias que considerou serem um contra-ataque de Centeno.

