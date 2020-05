Covid-19. Governo garante que máscaras “têm chegado a toda a população”

O Governo garante que as máscaras de protecção individual contra a covid-19 “têm chegado a toda a população”, incluindo às pessoas mais carenciadas.

“Tem havido uma mobilização da sociedade civil, em conjunto com as instituições e autarquias, e essas máscaras têm chegado a toda a população”, disse o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária de actualização dos dados da covid-19. Apelou ainda a que se mantenha “essa mobilização para que não falte a nenhum português uma máscara”.

O secretário de Estado foi questionado sobre a possibilidade de o Governo criar algum tipo de programa de distribuição de máscaras ou de aquisição a preços reduzidos para pessoas com menos recursos.

O barómetro sobre covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública concluiu que pessoas com baixos rendimentos e baixa escolaridade são as que mais reportam dificuldades em comprar máscaras e em utilizá-las adequadamente, sendo este o grupo que mais precisa de sair para exercer a sua actividade profissional.

O questionário realizado online recolheu, entre os dias 21 de Março e 17 Abril, 177.573 respostas. O estudo indica que 60% das 2343 pessoas que responderam a esta questão disseram sentir dificuldades na aquisição de máscaras. Os resultados mostram ainda que quem ganha menos de 650 euros mensais reporta “até quatro vezes mais dificuldade em adquirir máscaras por estas serem caras”.

Na reunião desta quinta-feira no Infarmed entre políticos e peritos em saúde, foi destacado como ponto negativo do combate à pandemia em Portugal a difícil aquisição de máscaras por parte dos portugueses com baixo rendimento. “É um sinal da vulnerabilidade”, disse o deputado bloquista Moisés Ferreira. “O preço deve ser tabelado e não só a margem de lucro”, defendeu, pedindo que se reforce a distribuição à população.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, António Lacerda Sales adiantou ainda que “chegou na terça-feira um voo com 4,8 milhões de máscaras cirúrgicas, 280 mil zaragatoas e 22 mil fatos de protecção integral”. “Este material está já no Laboratório Militar e será distribuído consoante as necessidades. Estamos empenhados em garantir que o SNS continue a dar respostas — quer ‘covid’, quer ‘não-covid’ — às situações”, acrescentou.

“Queremos que os portugueses tenham confiança, mas uma palavra de confiança com salvaguarda da segurança. Fica aqui uma vez mais o apelo para que não facilitemos. Que mantenhamos os nossos comportamento e valores e que se mantenham as orientações da DGS”, disse o secretário de Estado da Saúde.

Esta quinta-feira foi publicado um manual de medidas preventivas para evitar a propagação do vírus. No manual explica-se como e onde usar as máscaras.

Portugal regista esta quinta-feira 1184 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quarta-feira, e 28.319 infectados, mais 187, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS.