Continua o desconfinamento. Números não justificam passos atrás

Na sexta reunião que esta quinta-feira de manhã voltou a levar políticos e parceiros sociais ao Infarmed, os peritos e epidemiologistas traçaram o retrato do período de situação de calamidade correspondente à primeira fase de desconfinamento. Foi uma reunião mais completa, apesar de mais curta do que o habitual, sem surpresas a registar. E isso é uma boa notícia. O número principal a registar é 0,98 e diz respeito ao indicador R, que mede a transmissibilidade da covid-19.

Foi o Presidente da República que, logo à saída, deu a conhecer o valor médio do R efectivo em todo o país - 0,98 - sendo mais elevado em Lisboa do que no Centro e mais elevado no Centro do que na zona Norte. “Os números são de confiança”, confirmou depois José Luís Carneiro, do PS. “Os indicadores são positivos (...) Este contágio está sob controlo das autoridades de saúde”, concluiu.

Questionado sobre a possibilidade de haver ou não passou atrás, o Presidente da República disse apenas que “havia um calendário” e esse calendário está apresentado”. “Continua a sintonia entre quem tem de decidir e os portugueses que têm nas suas mãos a decisão final”, registou.

O Presidente da República disse ainda que foram apresentados vários dados que indicam que o desconfinamento foi muito contido, porque os portugueses foram sensíveis ao que lhes foi pedido. “Foi confirmada a tendência (decrescente) de casos de internamento e de internamento em cuidados intensivos e também de letalidade. Como um todo, tem havido comunicação boa entre as autoridades sanitárias e os portugueses”, disse Marcelo.

Números menos bons

Dois dados menos bons foram apresentados durante a reunião que serviu para fazer comparações com outros países: a percentagem de portugueses que diz ter dificuldade em aceder a máscaras (20%) e o número de camas que teriam falta do SNS caso este se tivesse mantido em pleno funcionamento (352).

De acordo com um inquérito levado a cabo pela Escola Nacional de Saúde Pública, 20% dos inquiridos referiram ter dificuldade de acesso a máscaras por causa do seu preço. “É um sinal da vulnerabilidade”, disse o deputado bloquista Moisés Ferreira, repetindo que “o preço deve ser tabelado e não só a margem de lucro” e pedindo que se reforce a distribuição à população.

“Se Portugal tivesse mantido o SNS em pleno, teriam faltado 352 camas de cuidados intensivos. É um investimento que tem de ser feito no próximo Inverno”, exigiu o social-democrata Ricardo Baptista Leite, já do lado de fora da reunião.