Centeno: “Não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES”

“Não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES”, disse nesta quinta-feira o ministro das Finanças no Parlamento, reiterando que houve controlo prévio das contas do Novo Banco antes da injecção de capital.

Mário Centeno intervinha no final do debate sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas. Ao longo de todo o debate, foram vários os deputados que assinalaram que a fragilidade da posição do ministro das Finanças no Governo, depois da crise politica dos últimos dias que pôs a nu diferenças entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças quanto às condições para transferir dinheiros públicos para o Novo Banco.

“O primeiro-ministro pode ter voltado atrás, mas o Bloco de Esquerda não”, disse Mariana Mortágua, deputada do BE, que considerou que a República tem o “dever moral”, além de legal, de zelar pelo dinheiro gasto pelo Estado.

Nas várias respostas, Mário Centeno evitou sempre comentar a sua posição no Governo depois da crise política que ainda envolveu o Presidente da República, e tentou separar o Novo Banco do BES.”O Novo Banco tem as portas abertas, emprega milhares de trabalhadores e guarda as poupanças de milhares de pessoas e empresas. Não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não permitirei que o Novo Banco possa ser prejudicado por um debate parlamentar sem qualquer sentido”, disse o ministro, insistindo de seguida nas garantias que tem dado nos últimos dias sobre as condições de transferência para a instituição que resultou da resolução do BES em 2014.

“As auditorias antecedem qualquer injecção de capital” feita pelo Fundo de Resolução, “não há nenhuma injecção de capital no Novo Banco sem auditorias” e, por isso, “não há ausência de controlo”.