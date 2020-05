BE já entregou proposta que condiciona transferências e limita prémios para Novo Banco

Depois de anunciar que iria recuperar a proposta para aumentar o controlo das transferências para o Novo Banco, rejeitada durante o debate do Orçamento deste ano, o Bloco de Esquerda (BE) deu esta quinta-feira entrada a um projecto de lei que propõe também a limitação da atribuição de prémios aos gestores da mesma instituição bancária.

Na origem da proposta está a distribuição de prémios aos gestores do Novo Banco que foi conhecida esta terça-feira, dias depois de ter sido anunciada mais uma injecção de 850 milhões de euros sem “o escrutínio e a transparência proporcionados pela auditoria” e depois de o primeiro-ministro ter assumido o compromisso político de que essa transferência não aconteceria antes de estar concluída a auditoria.

Recordando que a proposta original (que não incluía os limites à atribuição de prémios) foi chumbada com os votos contra do PS e do PSD, o BE responsabiliza os sociais-democratas pela “carta branca ao Governo para injectar fundos no Novo Banco até 850 milhões de euros”, mas vê agora uma janela de mudança, depois de no debate de actualidade desta quarta-feira, várias bancadas parlamentares da esquerda e da direita mostrarem a sua indignação sobre a nova injecção. Entre elas está a do PSD, que propõe a obrigatoriedade de informar o Parlamento antes de avançar com transferências de dinheiros públicos.

Mário Centeno está a prazo no Governo

Mas o BE quer ir mais longe. Na proposta agora entregue, os bloquistas propõem que a transferência de verbas do Estado para o Fundo de Resolução fique dependente de aprovação prévia pela Assembleia da República, através de diploma específico apresentado pelo Governo, “independentemente do montante em questão estar ou não contido na autorização de despesa aprovada no Orçamento de Estado para esse ano”, ressalva.

Numa declaração à TSF feita esta manhã, a deputada do BE, Mariana Mortágua, preferiu não dar importância à discussão sobre a continuidade do ministro das Finanças no cargo e preferiu centrar-se no escrutínio às transferências feitas. “A ideia que fica é que o ministro está de saída. Mário Centeno está a prazo no Governo”, considerou. “Mas para o BE o que é importante é dar ao Parlamento poder para travar as injecções. E é uma questão mínima de decência que os bónus sejam proibidos enquanto o banco for suportado pelo dinheiro público”, defendeu.

“A auditoria é importante para conhecer os erros que foram cometidos no Novo Banco e que medidas imediatas podem ser tomadas”, sublinhou Mariana Mortágua. Num recado ao partido de Rui Rio, a deputada afirmou: “Não podemos continuar a ter partidos como o PSD que se indignam cada vez que há uma nova transferência, mas que, cada vez que há uma nova oportunidade, votam ao lado do PS”.

Os bloquistas insistem que não devem ser feitas transferências “sem que antes seja conhecida a auditoria às suas contas e ao tratamento dos créditos provenientes do BES e sem que os contornos concretos dessa transferência sejam devidamente debatidos e votados de forma autónoma na Assembleia da República”.

O BE quer também limitar a atribuição de prémios e bónus aos gestores bancários, não apenas durante o processo de restauração do antigo Banco Espírito Santo (BES), mas impedindo que estes prémios sejam simplesmente “guardados” para posteriormente os atribuir.

Em causa está o pagamento de uma remuneração variável de dois milhões de euros à gestão do Novo Banco relativa ao exercício de 2019, ano em que o banco voltou a registar perdas superiores a mil milhões de euros. Para já, o pagamento dos prémios continua previsto para o final de 2021 e se o banco sair do processo de reestruturação em curso com uma situação de solidez nos seus capitais, sem necessidade de mais ajudas públicas e depois de vários resultados operacionais positivos. Ainda que o ministro das Finanças tenha apelado ao “bom senso” dos gestores, os responsáveis pelo Novo Banco já fizeram saber que mantém a intenção de distribuir estes dois milhões de euros em bónus.

No diploma a que o PÚBLICO teve acesso, o BE recorda que “na lista de crédito malparado que transitou para o Novo Banco estavam as dívidas da Fundação Berardo, do Sporting, da Ongoing, do Grupo Mello, de Luís Filipe Vieira, de João Pereira Coutinho, ou da família Moniz da Maia” e que “até agora os responsáveis por estas operações não foram acusados ou julgados, a começar pelo próprio Ricardo Salgado”.