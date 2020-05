A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Celeste da Silva - Orações

Quero contar como foi, como se passou o dia. Acordámos cedo, saímos a correr e não descobríamos as chaves, mas fomos ainda assim. O rio não se via, tal era a névoa. Encontrámos o Gabriel e ainda vimos o pendurar do porco, já o tinham morto. Tirámos fotografias e olhámos para o infinito — tínhamos tempo, fomos procurar o pastor, tinha ido matar um cabrito. Fomos então visitar a Celeste, ela tinha responsos e orações — com 93 anos, é de uma de uma delicadeza extrema. Aceitámos os seus silêncios e gravámos com tempo e, quando isto acontece, quase vês a memória a operar-se.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos