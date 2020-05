Testar profissionais de saúde assintomáticos?

A questão é incómoda, o tema é quase tabu. Devem os profissionais de saúde, assintomáticos, sem conhecimento de infecção prévia e que observam doentes – sendo, pois, um grupo de risco –, ser submetidos a teste de diagnóstico – PCR e/ou serológico, conforme a indicação – à covid-19, de forma voluntária, periódica e a expensas da instituição?

Não há hoje como fugir a este assunto, mesmo que, na sucessão de questões em cadeia, algumas delas possam, por enquanto, não obter resposta conclusiva – é o caso da periodicidade na repetição de testes quando o primeiro é negativo. Quem paga? E se se trabalha no SNS e também no sector privado? E assim por diante. De todo o modo, a ausência de realização de qualquer teste não é sinónima nem clinicamente comparável à existência de um ou mais testes já feitos e negativos… ou a um teste positivo.

Isto mesmo e outras dúvidas legítimas e várias não podem constituir pretexto para, pura e simplesmente, se não querer debater tal questão.

Porque, entre tantas incertezas e não poucas contradições (algumas até compreensíveis, se bem explicadas em função do conhecimento adquirido e de recursos indisponíveis), só a discussão participada, informada e transparente destes problemas poderá manter e fortalecer a confiança dos cidadãos na governação da Saúde Pública no contexto da presente pandemia.

Até porque, quando a pandemia socialmente for acabando (e muitos já estão dizendo: “basta!”) e se for progressivamente perdendo o medo e o seu efeito anestesiante – o que ocorrerá antes mesmo de a pandemia terminar medicamente –, importa que a confiança esteja intacta, que não haja ajuste de contas, cabeças a rolar, acusações de toda a ordem. Será, então, de todo o modo, todo um outro e desafiante cenário.

Por ora, qualquer profissional de saúde assintomático que teste positivo deve, desde logo, repetir o seu exame – algo que não consta das recomendações oficiais. É que há que se estar certo que não se trata de um falso positivo (com desnecessários e avultados custos individuais, profissionais, sociais, económicos). E o segundo teste tem que ser obrigatoriamente outro, isto é, mais específico e menos sensível. Quando se faz um teste, tem que se pensar antes no que se vai fazer se ele for positivo.

Perante um profissional de saúde assintomático que viu doentes e contactou com colegas recentemente e vem a saber estar positivo para a covid-19, devem também aqueles ser testados. E há o risco, caso haja muitos profissionais comprovadamente positivos, mesmo que assintomáticos, de colapso ou pelo menos perturbação de alguns serviços ou cuidados de saúde, por necessidade de quarentenar duas semanas esses colegas infectados.

Talvez também por isto mesmo, pelo receio das consequências, não falta quem pense que o melhor é nem sequer se discutir esta questão entre profissionais, quanto mais em público: o melhor é nem saber… para que se não tenha que decidir o que se fará com os resultados que se venham a apurar, já sem falar no custo económico dos testes e recursos humanos que envolve.

O bastonário Miguel Guimarães é, no meio deste silêncio, a voz isolada e corajosa a defender o rastreio de assintomáticos.

Recorde-se que é recomendado a forças de seguranças, bombeiros, profissionais (até de saúde) em lares de idosos e creches a realização dos respectivos testes diagnósticos.

Um outro exemplo concreto: há utentes assintomáticas que são “obrigadas” (claro: têm direito a recusar, uma norma não é uma lei) a fazer estes testes em certos hospitais. É o caso das grávidas assintomáticas e respectivo acompanhante quando internadas na sala de partos dos hospitais (do SNS e privados), que para tal têm recursos e disponibilidade técnica em tempo útil. E é bom que assim seja, também para protecção do recém-nascido e demais familiares.

Mas há muito quem pergunte: tem a grávida direito a saber se os seus cuidadores de saúde no parto e puerpério estão comprovadamente negativos para a covid-19, mesmo sabendo-se que usam com o maior rigor e eficácia equipamentos de protecção individual de qualidade? Pode a grávida interpelá-los nesse sentido, ou basta-lhe presumir que, estando os profissionais de saúde assintomáticos e cumprindo escrupulosamente as medidas de segurança exigidas nesse caso, o risco de eventual contágio da grávida por eventuais positivos assintomáticos é, nestes termos, mínimo, quase negligenciável?

E ainda: é indiferente para a confiança no sistema de saúde e respectiva gestão global de risco de todos os seus intervenientes que possa haver clínicos e cuidadores de saúde positivos assintomáticos para a covid-19 ignorando esta sua situação?

Outros procederão à fatal comparação com a União Europeia: se noutros Estados não consta que se faça, por regra (fizeram-no a Coreia do Sul e Singapura com voluntariedade duvidosa; e a questão está agora em discussão em hospitais alemães e belgas de referência), rastreio sistematizado e voluntário de profissionais de saúde assintomáticos, por que haveríamos nós de o fazer?

Há muitas e várias razões consequentes que aconselham tal rastreio voluntário dos profissionais de saúde assintomáticos para a covid-19: desde o direito e vontade de saber, ao avanço do conhecimento (prevalências em amostras de risco auto-seleccionadas)​, passando por comprovada investigação em populações específicas (podendo conduzir a propostas de intervenção então devidamente fundamentadas), até ao efectivo e equitativo respeito mútuo numa relação médico-doente cujo risco de contagiosidade, sempre real e incerto, se deseja tão baixo quanto possível para ambos, algo que é prudente e eticamente defensável.

Há antecedentes históricos em tudo isto: desde a pandemia do HIV que, recorrentemente e desde há mais de 30 anos, se discute se os cirurgiões devem ou não ser obrigados a conhecer o seu estado serológico a respeito deste vírus, até para protecção e defesa dos doentes comprovadamente HIV negativos. E há hoje razoável consenso na resposta negativa.

A analogia entre as pandemias do HIV e da covid-19 está, de resto, muito longe de ser total. Ambas partilham, hoje, a ausência da tão desejada e tão duvidosa vacina (e, então como agora, não faltam atrevidos, sedentos de protagonismo, a opinar apressadamente e para todos os gostos). Mas o que, cientificamente, sabemos sobre a forma de transmissão, contagiosidade, prevalência, resposta imunológica, mecanismos vários de prevenção a curto prazo e tratamento a curto e longo prazo é muito distinto e não justifica, por estes mesmos motivos, respostas idênticas à questão inicial sobre a testagem voluntária de profissionais de saúde assintomáticos.