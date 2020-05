PS sem candidato a Belém

Ana Gomes diz que o PS deve ter candidato próprio nas próximas eleições presidenciais, mas discordo dela. Por uma razão simples, entre outras: não se deve concorrer a eleições, quando a derrota é certa, embora haja quem o faça, normalmente para terem tempo de antena e marcar posição. A vitória de Marcelo é mais do que previsível. Sondagem muito recente coloca o actual Presidente à beira de bater o recorde de Soares.

A melhor solução para os socialistas é, sem dúvida, o remake das últimas presidenciais: não ter candidato e dar liberdade de voto. Esta opção de 2016 não teve custos para o partido, funcionando em pleno. Mais uma razão para a reeditar. A apresentação de candidato próprio, em confronto aberto com Marcelo, poderia também afectar o relacionamento entre o Presidente e o PS, que tem sido excelente. Se, por acaso, Marcelo não se recandidatasse por motivos de saúde - tem alimentado o tabu a este respeito - os socialistas não ficariam descalços, como soe dizer-se. António Costa é um candidato pronto-a-vestir que avançaria, se fosse o seu desejo, evidentemente. Falando-se muito na hipótese de o primeiro-ministro suceder ao actual Presidente em 2026, aconteceria que Costa chegaria a Belém cinco anos mais cedo do que o previsto e com apoio da esquerda. As presidenciais, sendo só em 2021, concitam já o interesse da opinião pública. Os portugueses têm de interiorizar que se trata de eleger o mais alto magistrado da nação, respondendo com afluência às urnas, que se deseja expressiva. Como diria Jorge Sampaio, que foi um grande Presidente, diga-se, a propósito, há mais vida além da covid-19.

Simões Ilharco, Lisboa

TAP ninguém a quer

Em 2015 a TAP, já acumulando prejuízos de milhões dos nossos impostos, foi privatizada. Ainda em 2015 a TAP anuncia a compra de 53 novos Airbus. Na época soube-se que cada um destes aviões da TAP custava 28 milhões de euros aos contribuintes. Em 2016 foi renacionalizada em parte. Em Maio de 2018 a TAP encerra vários voos a partir do Porto, acertando em cheio nas rotas que mais interessavam ao sector exportador do país, à diáspora portuguesa da emigração e ao turismo do Norte.

Em Fevereiro deste ano a TAP recebe dois aviões dos novíssimos Airbus A330neo. Quanto mais crescia mais se afundava, e nós também. Quem são os responsáveis por uma desvairada estratégia de crescimento para o abismo. Quem dava à TAP o conforto da abundância de dinheiro público para tudo isto?

Abanam-se outra vez as cores da bandeira e espera-se que não seja para mais do mesmo. As colónias já acabaram há 45 anos. Qual é o nosso mercado que deve ser protegido pela bandeira? Vamos a prioridades. Em primeiro a nossa diáspora da emigração e a coesão territorial das ilhas. Em segundo, as empresas que exportam. Só depois o turismo. Como se vê, a parte mais relevante e prioritária para o país, está no Norte.

Se for para isto e se a empresa for drasticamente reduzida ao interesse que tem, então que se avance com mais dinheiro nosso. Se for para comprar aviões, aumentar a empresa, inventar rotas para recreação, então é melhor vender.

António Matos, Viana do Castelo