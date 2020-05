Muda tudo, isto de não poder sair e comprar certas coisinhas. Valem-nos as transportadoras que me orgulho de ter elogiado antes das agruras do confinamento. Andam com muito trabalho mas continuam fidedignas. Mesmo assim, é uma coisa ir escolher um queijo para comprar e outra encomendá-lo às cegas, aliciados por uma mera fotografia.

