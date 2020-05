Trump repreende cientista da Casa Branca e insiste na reabertura das escolas

As divergências na Casa Branca sobre a rapidez na reabertura de escolas, lojas e restaurantes nos Estados Unidos voltaram a ficar em evidência na quarta-feira, numa reprimenda em público do Presidente Donald Trump ao cientista Anthony Fauci, o principal rosto do combate à pandemia da covid-19 no país.

Horas depois de Fauci ter aconselhado cautela no regresso das crianças às escolas, citando falta de informação científica sobre os verdadeiros efeitos do novo coronavírus nos mais jovens, Trump voltou a insistir na reabertura das escolas o mais rapidamente possível e disse que a posição do cientista “não é aceitável”.

“Fui surpreendido com a resposta dele”, disse o Presidente norte-americano na Casa Branca. “Não é uma resposta aceitável, especialmente em relação às escolas.”

A resposta a que Trump se referia foi dada por Fauci na terça-feira, numa audição perante a Comissão de Saúde do Senado norte-americano, realizada em videoconferência.

Questionado sobre a situação no país, e sobre como devem os responsáveis nos 50 estados norte-americanos preparar o regresso às aulas, o imunologista disse que só há uma certeza – a de que ninguém tem nenhuma certeza.

“A ideia de que vamos ter tratamentos, ou uma vacina, para permitir o regresso dos alunos às escolas no Outono, é exagerada”, disse Fauci. “Se tivéssemos uma vacina, o assunto ficaria arrumado de uma forma positiva. Mas, mesmo à velocidade a que temos andado, não cremos que tenhamos uma vacina a tempo de permitir que os alunos regressem às escolas este período.”

"Vamos reabrir o país"

À semelhança do que acontece em muitos outros países, como em Portugal, as escolas norte-americanas de todos os níveis de ensino estão fechadas desde Março na maioria dos estados. E muitos responsáveis por essas escolas, nos vários distritos de cada estado, já decidiram que as portas vão continuar encerradas pelo menos até ao final do ano lectivo, em Junho.

A falta de resposta positiva à pressão do Presidente Trump para que os alunos regressem às escolas o mais depressa possível, ainda a tempo de concluírem o presente ano lectivo, foi reforçada na terça-feira com o anúncio de que as universidades públicas da Califórnia vão manter-se encerradas no início do próximo ano lectivo, em Setembro e Outubro.

Na quarta-feira, numa reunião com os governadores do Colorado e do Dakota do Norte, o Presidente norte-americano voltou a insistir na reabertura das escolas.

“O impacto [da covid-19] nos mais jovens tem sido muito pequeno”, disse Trump. “Mas a escolha é dos governadores”, sublinhou. “Acho que as escolas devem ser reabertas. O nosso país tem de reabrir o mais depressa possível, e eu não considero que o país esteja aberto enquanto as escolas estiverem fechadas.”

Salientando que os professores e outros funcionários mais velhos, ou com saúde mais frágil, podem optar por ficar em casa durante mais tempo, o Presidente norte-americano desvalorizou as possíveis consequências do regresso às aulas para os mais jovens.

“Quando há um acidente, pode acontecer alguma coisa num caso entre um milhão ou entre 500 mil? Talvez. Mas também pode acontecer alguma coisa quando estamos a ir de carro para a escola”, disse Trump. “Vamos abrir o nosso país. Queremos abrir o nosso país.”

"Muitas reservas"

Mas, na terça-feira, na audição perante a Comissão de Saúde do Senado, Fauci disse que ninguém tem certezas absolutas sobre o impacto do novo coronavírus na saúde das crianças, e sugeriu que as estatísticas podem dar uma falsa sensação de confiança.

“Devemos ter atenção para não sermos descuidados, se pensamos que as crianças são completamente imunes aos efeitos perniciosos do vírus”, disse Fauci.

“É verdade que os números mostram, no geral, que as crianças têm uma resposta muito melhor do que a dos adultos e dos idosos, e em particular em comparação com as pessoas que têm outras doenças associadas. Mas eu sou muito cuidadoso, e humilde, ao reconhecer que não sei tudo sobre esta doença”, disse o cientista e director do Instituto de Alergias e Doenças Infecto-contagiosas dos Estados Unidos há 36 anos. “É por isso que tenho muitas reservas em relação à antecipação de cenários generalistas.”

Na reacção aos avisos de Fauci, o Presidente Trump sugeriu que o cientista diz uma coisa na Casa Branca e outra em público, ao acusá-lo de querer “jogar nos dois lados”.

Doença de Kawasaki

De acordo com os números dos Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças, 2% de quase um milhão e meio de casos confirmados do novo coronavírus nos Estados Unidos foram registados em crianças e jovens com menos de 18 anos, com dez mortes em crianças com menos de 14 anos.

Mas a verdadeira incidência da doença e outras possíveis consequências nas crianças só começaram a ser estudadas no início da semana passada, com o arranque de um estudo dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.

Em causa está a possibilidade de o novo coronavírus estar relacionado com os mais de 150 casos de uma rara e perigosa inflamação respiratória registada em crianças, principalmente no estado de Nova Iorque, mas também em outros estados norte-americanos e na Europa. Um estudo publicado na revista Lancet, na quarta-feira, aponta para a existência de uma relação entre o SARS-Cov-2 e a inflamação, que é descrita por médicos como semelhante à doença de Kawasaki.

“Esta nova entidade tem algumas semelhanças com a doença de Kawasaki, mas há muitas outras características consistentes com a síndrome do choque tóxico, com o envolvimento de vários órgãos e um grave envolvimento abdominal com diarreia”, disse à CNN Moshe Arditi, um especialista em doenças infecciosas pediátricas no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, no estado da Califórnia.

Segundo o estudo publicado na Lancet, dez crianças foram tratadas no Hospital Papa João XXIII, em Bergamo – no epicentro da pandemia da covid-19 em Itália –, nos dois meses entre Fevereiro e Abril. Em comparação, 19 crianças com a doença de Kawasaki foram tratadas no mesmo hospital nos cinco anos entre Janeiro de 2015 e meados de Fevereiro deste ano.