Supremo do Wisconsin põe fim ao confinamento e compara ordem a “uma prisão”

A população do estado norte-americano do Wisconsin vai poder sair de casa e regressar aos restaurantes e às lojas a qualquer altura do dia, sem restrições, contra as ordens do governador e das autoridades de saúde locais. A decisão, tomada na quarta-feira pelo Supremo Tribunal do estado, em resposta a uma queixa do Partido Republicano, foi saudada pelo Presidente Donald Trump como “uma vitória”.

Em causa estava a contestação dos legisladores republicanos – que estão em maioria nas duas câmaras do Congresso do Wisconsin – a uma nova extensão da ordem de confinamento, decretada pela primeira vez em Março pelo governador Tony Evers, do Partido Democrata, e que deveria vigorar até 26 de Maio.

O Wisconsin é um dos estados mais importantes para as eleições presidenciais de Novembro. É lá, e noutros estados da região do Midwest como o Michigan e a Pensilvânia, que o Presidente Trump precisa de repetir as vitórias de 2016 para garantir a sua reeleição.

"Tirania"

Na decisão do Supremo, que teve quatro votos a favor e três contra, os juízes concordaram com as acusações do Partido Republicano do Wisconsin de que o governador abusou do seu poder e que a ordem de confinamento devia ter sido decidida em conjunto com os legisladores.

Em particular, os juízes basearam-se em questões técnicas relacionadas com a forma como a ordem foi implementada pela directora de Saúde do Wisconsin, Andrea Palm, mas também fizeram comentários sobre a autoridade do governador para manter a população em casa.

“Esta abrangente reivindicação de controlo sobre virtualmente todos os aspectos da vida de uma pessoa é geralmente associada a uma prisão, e não a uma sociedade livre assente no primado da lei”, disse o juiz Daniel Kelly.

Na semana passada, numa das últimas audições sobre o processo, uma outra juíza da ala conservadora, Rebecca Bradley, sugeriu que a ordem do governador é comparável a um acto de tirania: “Não é a definição de tirania que uma pessoa ordene outra a ficar aprisionada e a não poder ir trabalhar, nem desempenhar outras tarefas legais e comuns?”, perguntou a juíza aos advogados da directora de Saúde do Wisconsin.

Esta é a primeira vez que o Supremo Tribunal de um estado norte-americano trava uma ordem de confinamento decretada pelos governadores em resposta à pandemia do novo coronavírus, que já infectou quase um milhão e meio de pessoas e matou mais de 85 mil nos Estados Unidos.

Outras contestações, em estados como o Michigan, a Califórnia, o Kentucky e o Illinois, não foram acolhidas pelos tribunais.

Tribunal partidário

No Wisconsin, o voto do juiz Daniel Kelly, um antigo advogado conservador alinhado com as políticas do Partido Republicano, foi determinante para a decisão do Supremo, onde os juízes conservadores têm uma maioria de 5-2.

Em Abril, Kelly perdeu uma eleição para permanecer no cargo e vai ser substituído, a partir de Agosto, pela juíza Jill Karnofsky, que teve o apoio do senador Bernie Sanders na sua campanha.

A partir dessa altura, a maioria conservadora no Supremo do Wisconsin ficará reduzida a 4-3, o que poderia originar uma decisão diferente sobre a ordem do governador caso fosse tomada dentro de dois meses e meio. Com os votos a favor da nova juíza e do juiz conservador que discordou da maioria dos seus colegas na decisão desta semana, o resultado final seria 4-3 a favor da extensão da ordem de isolamento.

“Isto vai lançar o caos no estado”, disse o governador Tony Evers, na quarta-feira, numa entrevista ao canal CNN. “As pessoas vão adoecer e os republicanos vão ser os responsáveis pelo caos”, acusou o responsável, numa altura em que o estado ainda não conseguiu garantir a realização de testes suficientes para que o fim do confinamento seja decretado sem se pôr em risco a capacidade dos hospitais no caso de um novo surto.

“Quando temos mais pessoas num espaço pequeno, seja num bar, num restaurante ou em nossas casas, a capacidade para espalhar o vírus aumenta. Graças ao Partido Republicano, que convenceu quatro juízes do Supremo Tribunal a olharem mais para as suas carreiras políticas do que para a lei, hoje é um dia mau para o Wisconsin”, disse Tony Evers.

Em sentido contrário, o Presidente Donald Trump saudou a decisão do Supremo, referindo-se a ela como “uma vitória do Wisconsin”.

“O governador democrata foi forçado pelos tribunais a permitir que o estado seja aberto. As pessoas querem continuar com as suas vidas”, disse Trump na rede social Twitter.

O Partido Republicano também se congratulou com a decisão e disse que está disponível para dialogar com o governador sobre os próximos passos.

“As pessoas percebem”, disse Scott Fitzgerald, líder da maioria republicana no Senado do Wisconsin. “Se não quiserem ir à igreja, não vão. Se não quiserem ir trabalhar, não vão.”