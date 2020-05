Guiné-Bissau: nomeação de procurador é “insulto à memória” das “vítimas de assassinatos políticos”

A nomeação do antigo ministro do Interior da Guiné-Bissau Fernando Gomes como procurador-geral da República gerou uma onda de críticas e uma acção concertada de vários partidos políticos guineenses, incluindo aquele que tem a maior bancada parlamentar, o PAIGC, que enviaram esta semana uma carta ao presidente da comissão da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) a protestar contra a decisão do Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

