EUA vão acusar hackers chineses de tentarem roubar pesquisa para vacina

As autoridades norte-americanas estão a planear acusar hackers chineses de tentarem roubar as pesquisas do país para uma possível vacina ou tratamento para a covid-19, avança a Agência France-Presse (AFP). O FBI e a Agência de Segurança Cibernética (CISA, na sigla inglesa) alertaram que “os esforços da China para atingir estes sectores representam uma ameaça significativa à resposta do país à covid-19”.

Nenhuma das instituições mostrou evidências para apoiar estas acusações. No entanto, e de acordo com o Wall Street Journal e o The New York Times (NYT), o Departamento de Segurança Interna dos EUA planeia lançar um alerta sobre os hackers, enquanto governos e empresas privadas continuam na corrida para desenvolver uma vacina ou um tratamento.

De acordo com os jornais, as autoridades vão lançar este aviso “nos próximos dias”. A minuta a que o NYT teve acesso diz que a China está a procurar “dados valiosos sobre a propriedade intelectual e de saúde pública relacionados com vacinas, tratamentos e testes através de meios ilícitos”.

Washington culpou por diversas vezes Pequim pelo surto causado pelo novo coronavírus, que surgiu pela primeira vez na China, em Dezembro. Questionado esta segunda-feira sobre estes acontecimentos, o Presidente Donald Trump não confirmou, mas respondeu: “O que mais há de novo na China? O que mais é novo? Conte-me. Eu não estou feliz com a China”. Pequim já negou as acusações americanas.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos reportaram esta quarta-feira mais 1426 mortes e 21.467 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o número total de vítimas mortais por covid-19 nos EUA para 82.246 e o número total de casos para 1.364.061