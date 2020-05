Covid-19: Portugal junta-se à Ponte Aérea Humanitária da UE com viagem para São Tomé e Príncipe

O aumento de casos de covid-19 em São Tomé e Príncipe é assustador e o Governo português e a União Europeia vão enviar para o país na madrugada desta sexta-feira um avião com mais de 20 toneladas de equipamento médico, material para se construir um laboratório e 17 trabalhadores humanitários e de serviços de emergência. Será a quarta viagem da iniciativa da Ponte Aérea Humanitária da União Europeia que começou na semana passada.

“Estamos a falar de uma população de cerca de 200 mil habitantes e, ao termos 220 infectados e sete óbitos, a situação pode ser considerada alarmante. E a carência de meios materiais e humanos também pode levar a esta análise”, disse aos jornalistas o embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas do Espírito Santo, quando questionado sobre o alerta dado pelo Presidente Evaristo Carvalho ao dizer que a propagação do vírus estava a ganhar proporções “simplesmente assustadoras”.

São Tomé e Príncipe foi um dos últimos estados africanos a registar casos de covid-19 e, à medida que as semanas foram passando, a carência de material de protecção individual e de testes tem-se intensificado. Além disso, o país carece de um laboratório que seja capaz de realizar testes, tendo de enviar as amostras para um laboratório no Gana, e impedindo as autoridades de saberem a real dimensão do surto e calcularem cenários epidemiológicos. Situação alarmante por a maioria dos 220 casos serem pessoas assintomáticas, a que acresce o facto de África já ter mais de 72 mil infecções e mais de dois mil óbitos.

Circunstâncias que levaram São Tomé e Príncipe a pedir ajuda a Portugal e à Comissão Europeia, que, por sua vez, estabeleceram uma viagem de transporte de material médico no âmbito da Ponte Aérea Humanitária da União Europeia. O avião vai partir na madrugada desta sexta-feira do Aeroporto de Lisboa em direcção ao país arquipélago e a bordo leva 20 toneladas de material de protecção individual e para se instalar um laboratório de testes no país. Também vão 17 trabalhadores humanitários e de serviços de emergência, entre os quais uma equipa do INEM, sem que se saiba ainda quando deverá regressar.

A maioria das 20 toneladas é composta pelo material do laboratório oferecido pela Organização Mundial de Saúde e o resto é equipamento de protecção individual doado por Portugal, como explicou a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro. Os custos de transporte, nomeadamente o frete do avião da Euroatlantic, ficaram a cargo da Comissão Europeia.

No regresso, o avião trará a bordo 205 cidadãos de Estados-membros da União Europeia e outros passageiros de São Tomé e Príncipe.

Questionada sobre se o Governo português já tinha entretanto recebido mais pedidos de ajuda de países africanos de língua portuguesa, a governante negou-o, salientando no entanto estarem a “colaborar todos os dias” com esses países e Timor-Leste. “Estamos constantemente a trabalhar em operações que façam chegar material de toda a ordem aos países privilegiados, aqueles a quem nós atribuídos uma maior prioridade na nossa cooperação”, disse a governante, referindo a tempos anteriores à pandemia. "É uma prioridade absoluta”, garantiu a secretária de Estado.

Para que uma operação deste género aconteça, explicou a secretária de Estado, é preciso haver um pedido do país que vai receber ajuda e que seja de material significativo, ultrapassando-se ainda obstáculos como o encerramento de espaços aéreos.

“Precisamos de reunir um conjunto mais significativo de materiais para fazer chegar aos países para accionarmos a Ponte Aérea Humanitária no quadro da União Europeia”, explicou, salientando que a operação desta sexta-feira foi “decisiva para a criação deste mecanismo europeu. “Só trabalhando em conjunto é que conseguimos rentabilizar recursos e promover as sinergias necessárias”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A iniciativa da Ponte Aérea Humanitária da União Europeia foi criada especialmente para entregar ajuda aos países afectados pela pandemia de covi-19 em África, Médio Oriente, Ásia e América Latina e contará com um orçamento de dez milhões de euros - os Estados-membros são responsáveis pela compra do equipamento e material humanitários. Uma das prioridades serão países que viram as suas fronteiras aéreas e marítimas encerradas, como é o caso de São Tomé e Príncipe.

“Faz parte de uma estratégia global com as Nações Unidas para apoiar todas as populações do mundo que ficaram em situações especiais de isolamento e que precisam e assistência, material médico e de protecção, de testes para a covid-19”, disse a Representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves.

A Ponte Aérea, que se prolongará entre três a seis meses, começou com um primeiro voo entre França e a República Centro Africana a 8 de Maio e desde aí foram realizadas outras duas viagens para o mesmo país. A viagem desta sexta-feira será a quarta, num total de 30.