Covid-19: Médicos Sem Fronteiras pedem mais esforços e coordenação na Guiné-Bissau

Os Médicos Sem Fronteiras pediram esta quinta-feira mais esforços e coordenação no combate à pandemia do novo coronavírus na Guiné-Bissau devido ao “aumento dramático” de casos na cidade de Bissau.

O número de casos no país aumentou na quarta-feira para 836, mantendo-se os três mortos, segundo os dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) do país.

“Este aumento dramático mostra que o vírus continua a propagar-se nas comunidades e mais rápido do que pensávamos”, considera Mónica Negrete, chefe da missão dos Médicos Sem Fronteiras em Bissau, em comunicado divulgado à imprensa.

Para a responsável, o número de casos confirma também que a Guiné-Bissau está “numa tendência ascendente da contaminação, apesar das medidas adoptadas pelas autoridades”.

No comunicado, a representante dos Médicos Sem Fronteiras na Guiné-Bissau salienta que há um “vasto número de profissionais médicos do Hospital Nacional Simão Mendes” que contraíram a infecção e estão em quarenta, “impossibilitados de trabalhar”.

“O elevado nível de estigma e a importante falta de conhecimento sobre a doença por parte da população tornam a situação ainda mais grave e complica a possibilidade de conter a propagação da epidemia”, sublinha a responsável.

Segundo Mónica Negrete, apesar de terem sido tomadas medidas “estas são insuficientes” e “mal coordenadas ao nível de Bissau e nas regiões”.

“As agências internacionais, o sistema da ONU e outras entidades locais envolvidas na resposta à covid-19 têm de redobrar os seus esforços com urgência, uma vez que ainda permanecem um grande número de necessidades que não estão cobertas. A gravidade dos números de hoje requer liderança e determinação ao mais alto nível”, diz no comunicado.

No âmbito do combate à pandemia, os Médicos Sem Fronteiras na Guiné-Bissau têm dado formação às equipas de saúde envolvidas na gestão dos casos de covid-19, apoio ao centro de atendimento telefónico, feito rastreamento comunitário e também colaboram com o trabalho do Centro de Operações de Emergência de Saúde do país.

Em África, há 2475 mortos confirmados, com quase 72 mil infectados, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.