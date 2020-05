Covid-19: Cabo Verde prolonga estado de emergência em Santiago até 29 maio

O Presidente de Cabo Verde anunciou a prorrogação do estado de emergência até 29 de Maio só em Santiago, ilha que regista quase 80% dos casos de infecção pelo novo coronavírus no país.

A decisão anunciada por Jorge Carlos Fonseca faz com que este estado de excepção deixe de estar em vigor na Boa Vista, que registou o primeiro caso de covid-19 a 19 de Março. Esta ilha chegou a ter 56 casos, mas não regista novas infecções há duas semanas e tem apenas seis doentes ainda com covid-19.

Por seu turno lado, a cidade da Praia, na ilha de Santiago, onde fica o foco principal da doença e com transmissão comunitária e novos casos diários, regista 226 casos de covid-19, dos quais 17 doentes recuperados, um óbito e 208 casos em isolamento hospitalar neste momento.

No total, Cabo Verde já diagnosticou 289 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (230), Boa Vista (56) e São Vicente (3).

Até hoje, 67 doentes recuperaram, a maioria (47) na Boa Vista, 17 em Santiago e todos os três em São Vicente, além de duas mortes, dois doentes transferidos para os seus países de origem, com o país a totalizar 218 doentes activos.

O impacto económico da pandemia deve ser, no entanto, muito forte em Cabo Verde. Por causa da grande dependência do arquipélago das receitas do turismo, prevê-se que o PIB caia este ano mais que 5,5% e que o desemprego aumente para 18%, disse ao PÚBLICO esta semana o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Prevê-se uma redução de 500 mil visitantes em Cabo Verde este ano, o que fará de 2020 “praticamente um ano perdido”, disse o primeiro-ministro, porque estas perdas “afectam as receitas fiscais e a balança de pagamentos”.