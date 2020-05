Passe família avança na Área Metropolitana do Porto a 1 de Junho

As famílias com filhos da Área Metropolitana do Porto (AMP) vão poder a partir de 1 de Junho viajar com o passe família pelos 17 municípios desta região pelo custo de 80 euros. Esta medida de fomento à utilização do transporte público arranca agora a Norte, depois de quase um ano em vigor na região de Lisboa.

A entrada em vigor do Andante Família chegou a estar prevista para o início de Maio, no entanto, a pandemia provocada pelo novo coronavírus veio adiar estes planos. Segundo disse Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da AMP esta quinta-feira à TSF, face às dificuldades financeiras que muitas famílias já atravessam no momento, a implementação do passe família reveste-se da maior importância.

“Acreditávamos que estávamos fazer poupar uma parte do orçamento familiar, mas tendo havido este deslize de Maio para Junho, acho que mais sentido faz. Estou absolutamente convencido que neste momento as pessoas precisam mais deste apoio financeiro, desta redução de gasto de orçamento familiar do que há quatro meses”, disse o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Sobretudo numa altura em que alguns alunos do Ensino Secundário vão também regressar às aulas presenciais.

​A adesão ao Andante Família, segundo disse ao PÚBLICO a AMP, pode ser realizada a partir do dia 25 de Maio nas lojas Andante, bilheteiras CP com venda Andante e pontos de venda Andante dos municípios. Segundo detalha a AMP, além de preencher o requerimento de acesso, terá de ter consigo os cartões Andante prateados em PVC de todo o agregado familiar, assim como os respectivos documentos de identificação e ainda o documento comprovativo da composição do agregado familiar emitido pela Autoridade Tributária (AT) — caso não tenha confirmado os dados do agregado familiar no site da AT, terá de apresentar uma declaração comprovativa do domicílio fiscal de cada elemento da família.

Poderão requerer o passe família os casais com filhos que não estejam já a beneficiar da gratuitidade do passe Sub-13 (ou Sub-15, no Porto e Sub-18 em Matosinhos e na Maia). Passarão a pagar no máximo o custo das assinaturas mensais dos dois adultos, ou seja, 60 euros, no caso dos passes 3Z, ou 80 euros, que é o que custam duas assinaturas válidas que permitem viajar pelos 17 municípios da região. O desconto é válido para filhos a cargo até aos 25 anos (a idade máxima em que as pessoas podem pertencer ao agregado dos pais, para efeitos fiscais).

Como o pedido de adesão ao passe família terá de ser feito presencialmente, Eduardo Vítor Rodrigues pede que apenas se dirijam às lojas quem vá utilizar o passe de imediato, para não gerar filas e ajuntamentos desnecessários.

A medida foi aprovada no final de Janeiro pelo Conselho Metropolitano e, segundo as contas feitas na altura, implicaria um investimento estimado de 600 mil euros, a dividir pelos 17 municípios.