Atrasos, erros e falhas de comunicação: assim começou a retirada de idosos do Lar do Comércio

Bem antes das nove da manhã, hora marcada para o início da operação de retirada de 59 utentes do Lar do Comércio, já a maioria das 16 viaturas, com 36 operacionais de várias corporações do distrito, tinham estacionado junto ao infantário da instituição, para onde vão transitar os utentes saudáveis que não saírem da instituição esta quinta-feira. Mas as ambulâncias com os primeiros seis utentes não infectados, mas dependentes, só sairiam do espaço por volta das 11 da manhã.

O Lar do Comércio tardava a fornecer a lista de pessoas a transferir à Protecção Civil e a Unidade de Saúde Pública teve mesmo de intervir: alguns utentes traziam consigo uma ficha de informação sobre o estado clínico, onde consta, entre outras coisas, a medicação que os utentes devem tomar, que não lhes pertencia. Aos jornalistas à porta do Lar do Comércio, acabaria por chegar, pelas 11h30, um comunicado do lar, com números de infectados e vítimas actualizados. Mas, mais uma vez, as contas não batiam certo sequer com a informação dada há 24 horas: neste momento, garantiu a nova assessora de imprensa, a ex-jornalista Inês Serra Lopes, o número de mortos é de 21 – menos um do que na quarta-feira, o que se deverá a um erro de contagem. O número de infectados variava, no mesmo documento, entre os 10 e os 9 – mas na quarta-feira eram 11 e a Protecção Civil mantém esse número.

A decisão de retirar do lar 48 utentes dependentes - e que exigem, por isso, mais cuidados - e 11 infectados foi tomada pela Comissão Municipal de Protecção Civil de Matosinhos, após uma reunião onde ficou claro que a instituição continuava a não ter os recursos humanos necessários para garantir a segurança e cuidados básicos dos utentes. A administração terá pedido à autarquia e à Segurança Social para contratarem mais 30 auxiliares, algo que, no imediato, seria impossível. Algumas contratações chegaram a ser feitas ainda em Abril, mas, ao que o PÚBLICO apurou, parte dos profissionais acabaria por abandonar o Lar do Comércio em pouco tempo, alegando falta de condições para trabalhar.

A operação iniciada esta quinta-feira decorria em várias frentes. Os 48 utentes dependentes vão ser transferidos para as instalações da Cruz Vermelha, em Vila Nova de Gaia, e para o Hospital Militar do Porto. Os 11 infectados passarão para o Centro de Apoio Comunitário de Matosinhos. Os 70 utentes negativos com grau de autonomia passariam para o infantário da instituição, onde foram instaladas 78 camas.

“Contamos ter a mobilização dos 59 utentes toda realizada hoje, mas também depende da celeridade com que o Lar do Comércio nos entregar a listagem dos utentes negativos dependentes, aqueles que mobilizaremos prioritariamente, e também dos positivos”, apontava José Pedro Rodrigues, vereador da Protecção Civil da Câmara de Matosinhos, ainda antes de saber que a tal lista tardaria a chegar. Ao final da manhã, a certeza de conseguir concluir a operação durante esta quinta-feira já não era total. Quando toda a mobilização de utentes estiver completa, o exército entrará no Lar do Comércio para fazer a “desinfecção terminal das instalações”.

A saída de utentes sempre foi apontada como o “último recurso”, tendo em conta o perigo que pode significar para utentes mais frágeis, mas a “carência na prestação de cuidados” actualmente existente levou a Comissão Municipal de Protecção Civil de Matosinhos a chegar a essa medida. Recusando fazer “considerações sobre o passado”, José Pedro Rodrigues acabou por deixar uma mensagem genérica sobre o assunto: “Todas as instituições sabiam que [a covid-19] as iria afectar de forma significativa. Não há nenhuma razão para não terem sido adoptadas as medidas necessárias para prevenir o aumento do contágio.”

Durante várias semanas, o lar negou a existência de problemas e só a 26 de Abril pediu ajuda à Unidade de Saúde Pública, depois de uma segunda vistoria ao espaço ter confirmado a persistência de diversas falhas.

Em comunicado, o Lar do Comércio garantia estar a contactar as famílias dos utentes que iam ser transferidos. Mas, entre a angústia e a revolta, Joaquim Couto contrariava essa informação. Foi até à porta da instituição esta manhã depois de ter sabido pela comunicação social que alguns utentes seriam retirados. A mãe, de 96 anos, está acamada e deverá, por isso, estar na lista de pessoas a transferir. Mas para onde iria, era para o filho uma incógnita. “Vão retirar a minha mãe do lar e nem sei para onde vai”, disse ao PÚBLICO, garantindo ter tentado obter essa informação de diversas formas, mas sem sucesso. “Isto é uma vergonha e só mostra o caos que se vive aqui dentro.”