Afinal os comboios suburbanos de Lisboa não andam cheios nas horas de ponta

Numa reunião tripartida entre a CP, a Infra-estruturas de Portugal e a Câmara da Azambuja, realizada nesta quinta-feira, “foi desmistificada a ideia errada de que os comboios estejam cheios na Linha da Azambuja”, diz o Ministério das Infra-estruturas e da Habitação numa nota de imprensa, que acrescenta que as lotações das composições “raramente são superiores a 20% numa média que tem rondado os 12%”.

Estas baixas taxas de ocupação contrastam com algumas fotos partilhadas nas redes sociais que mostram elevada concentração de pessoas dentro dos comboios, mas que resultaram de situações pontuais e que provocaram algum alarme.

Ainda assim foi identificada uma situação mais problemática na linha da Azambuja, relacionada com o chamado “comboio da Sonae” que chega às 7h40 ao Espadanal da Azambuja e transporta trabalhadores para os centros logísticos daquela zona. O comunicado de imprensa do Ministério das Infra-estruturas diz que foram unanimemente identificados por parte da CP, IP e Câmara da Azambuja “dois pontos críticos” que são o facto de os passageiros se concentrarem na hora da saída numa única carruagem (a que está mais perto da saída da estação) e de haver apenas uma escadaria de acesso à rua, onde as pessoas se juntam sem o necessário distanciamento social.

Para resolver estes problemas, a IP comprometeu-se a inserir sinalética na estação do Espadanal para sensibilizar as pessoas a não se concentrarem junto às escadas, e a CP a instruir os seus revisores para que estes tenham um papel pedagógico de distribuição das pessoas ao longo do comboio e não se concentrem na hora da saída”.

Para evitar uma procura excessiva sobre o mesmo comboio que antecede a hora certa da entrada no trabalho, o governo irá “recomendar às empresas para dar tolerância aos trabalhadores na hora de picar o ponto, evitando assim urgência em chegar”.

Numa teleconferência realizada nesta quinta-feira, promovida pela Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Luís Cabaço Martins, da ANTROP, e Tiago Farias, da Carris, levantaram a questão – usando uma linguagem relacionada com o Covid19 – do “achatamento” da curva da procura de passageiros nos transportes públicos nas horas de ponta da manhã e da tarde. Um problema que não se resolve apenas com o desfasamento das horas de entrada nas empresas, como foi referido por vários intervenientes, mas para o qual faltam mais soluções. Prova disso foi a pergunta que ficou no ar, por parte de Luís Cabaço Martins, sobre como aplanar essa curva, e para a qual nenhum dos sete especialistas e dois secretários de Estado participantes na conferência teve resposta.