Covid-19: O mundo dos influencers mudou? Para as marcas só sobrevivem os que se adaptarem

Com o confinamento obrigatório por causa da pandemia de covid-19, o trabalho a partir de casa tornou-se norma para muitos portugueses, incluindo os criadores de conteúdos para as redes sociais e os influenciadores que ganham a vida a partir dos vídeos e das publicações em plataformas como o YouTube ou Instagram. A nova realidade fez repensar em novas formas de alimentar os seus canais, mas também trouxe desafios quanto aos objectivos comerciais.

Mais A carregar...

Embora Alice Trewinnard, Bárbara Corby e Bernardo Almeida, os influenciadores com quem o PÚBLICO falou, neguem que o interesse das marcas tenha caído, quem trabalha na área afirma que a chegada da pandemia veio colocar todo o sector em pausa. “As marcas retraíram-se”, declara Francisco Morgado Véstia, manager da Samy Road em Portugal, empresa que trabalha soluções de marketing junto de criadores digitais. Salvador da Cunha, CEO da Lift, agência que se dedica ao influencer marketing, diz que os directores de marketing “decidiram cancelar tudo o que estava a ser organizado” enquanto “tentavam perceber o que se passava”. Também Miguel Raposo, consultor de marketing, conta que “todas as campanhas em que estava a trabalhar pararam na primeira semana”, ou seja, em Março.

Embora ainda não seja possível ter noção das perdas do sector, Miguel Raposo revela que há exemplos de empresas de maiores dimensões que “de repente, reduziram os orçamentos mensais de um milhão de euros para pouco mais de 15 mil euros”. Isso fez com que “muitos influenciadores, com a reacção das marcas, acabassem por aceitar preços ridículos”, o que tem um efeito mais geral no próprio mercado.

Alice Trewinnard: "Onde há grandes audiências, há grandes oportunidades" Foto É no sector da moda e beleza que Alice Trewinnard se foca no que toca aos conteúdos que produz para as redes sociais. No Instagram, onde tem cerca de 215 mil seguidores, diz que foi preciso adaptar o conteúdo à realidade da quarentena. “Partilhei mais receitas, fotografias e treinos dentro de casa e aproveitei também para interagir ainda mais com a minha audiência, através de directos e stories”, descreve. Por outro lado, no YouTube, aproveitou para fazer “uma pausa”, o que “soube bem” numa altura em que também mudou de casa e não teve oportunidade para se dedicar ao canal. “Ainda assim, cheguei a partilhar alguns vídeos sobre o meu dia-a-dia em quarentena.” Já no trabalho que realiza com marcas, admite que “houve muita coisa que ficou em stand by”. “Ainda bem que isso aconteceu”, acrescenta a youtuber, “porque alguns conteúdos não fariam sentido numa altura tão delicada e até poderia ser descabido ou cair mal junto do público”. Apesar disso, a criadora digital, com cerca de cinco anos nas redes sociais, diz ter sentido “um maior aumentos de visualizações e impressões” nas suas publicações. A pandemia trouxe ainda a oportunidade de comunicar outro tipo de temas e de produtos. “Aquilo que é mau timing para uma marca, pode ser uma oportunidade de comunicação para outra.” O importante é que a influenciadora e as marcas estiveram “sempre alinhadas relativamente à forma de comunicar numa altura tão bizarra como esta”, afirma. No Tik Tok, Alice Trewinnard já vai com mais de 480 mil “gostos” nas suas publicações e atribui o crescimento da plataforma em tempos de quarentena à faceta cómica e de entretenimento que esta rede tem, o que “ajudou as pessoas a descontraírem, a passarem tempo e a rirem-se um pouco no meio de tantas notícias negativas, medos e incertezas geradas pela pandemia”. Este “é, sem dúvida, uma ferramenta a apostar”, até porque “onde há grandes audiências, há grandes oportunidades de comunicação”.

Com o início do desconfinamento, já este mês, apesar dos investimentos ainda não terem regressado aos níveis anteriores à pandemia, nota-se uma melhoria, até porque “os directores de marketing tentaram entender como é que as pessoas andam a consumir conteúdos e perceberam que, sobretudo nesta altura, há uma oportunidade de comunicação através dos influenciadores”, avança Francisco Morgado Véstia.

Adaptar as mensagens

Se antes do anúncio da pandemia, o tipo de conteúdos eram mais ligeiros, depois disso houve uma preocupação dos criadores em ter “alguma prudência e pudor em comunicar mensagens estritamente comerciais num período em que as pessoas estavam de facto assustadas”, revela o responsável da Samy Road. O CEO da Lift concorda e acrescenta que tem havido uma preocupação em “promover muito mais as atitudes das empresas e a forma como estas, com os seus produtos, podem ajudar a economia, mais do que promover produtos per si”.

Tendo em conta as dificuldades financeiras de muitas famílias portuguesas, Miguel Raposo diz que “estar a promover a compra de produtos supérfluos pode não ser muito bem visto”, e exemplifica: “No caso dos embaixadores de marcas de automóveis, fazer uma publicação a dizer que têm saudades de voltar a andar no seu carro não faz muito sentido.”

Bernardo Almeida: "Os projectos estão a ser retomados" Foto Desde que começou a criar conteúdos para as plataformas digitais, há quatro anos, Bernardo Almeida já conseguir angariar quase 450 mil subscritores no YouTube, todos eles interessados nas análises que o criador de 26 anos faz de diversos produtos e serviços ligados à tecnologia. Desde críticas a telemóveis até aos alertas quanto aos perigos de determinadas aplicações, o youtuber afirma que o confinamento trouxe poucas adaptações a nível de conteúdo produzido, uma vez que a maioria é gravada no seu estúdio. Já no mundo da tecnologia, a pandemia fez com diversas marcas apresentassem os seus produtos de forma digital em lugar de o fazer em conferências ou convenções físicas, o que veio tornar desnecessária a sua intervenção e dá um exemplo: “A Huawei apresentou um smartphone, durante o período de quarentena e, muito possivelmente, eu teria tomado conta das redes sociais, mas não o fiz porque o evento foi feito em formato digital.” Porém, isso não significa que todos os seus projectos tenham sido cancelados. Contudo, “as propostas que estavam em análise, foram postas em pausa”. Neste momento, “o medo inicial já está a ser ultrapassado e os projectos estão a ser retomados”. Num período inicial da pandemia, o foco do público não estava em saber quais os melhores telemóveis, mas mais informação acerca do vírus. Por isso, “muitos criadores vocacionaram a sua comunicação na covid-19, a mostrar o que estavam a fazer em quarentena, os projectos ‘faça você mesmo’. Nessa fase, a própria plataforma YouTube começou a sugerir muito mais esses conteúdos e eu vi as minhas visualizações a descerem” confessa. Durante este período “houve um boom de pessoas a criar canais no YouTube e nas redes sociais”, o que levou a uma saturação de conteúdos. Bernardo Almeida diz compreender que “quando rebenta uma pandemia e as pessoas vêem a sua situação financeira incerta, a tecnologia acaba por ficar em segundo plano”. Mas, a partir de inícios de Abril, as visualizações no seu canal subiram mais de 100%. O youtuber relaciona o aumento ao facto de público estar “saturado” de ouvir falar no coronavírus. “Já fizeram os projectos todos que tinham para fazer em casa e começam a procurar retomar a sua vida normal”, regressando aos conteúdos que viam antes da pandemia, interpreta, antecipando que o mercado digital vai continuar a crescer.

Se é verdade que o tráfego nas redes sociais tem aumentado consideravelmente ao longo destes meses de confinamento — entre YouTube, Instagram e outras redes, “tudo aumentou 20% ou 30%, mesmo em Portugal”, avança Miguel Raposo —, o mesmo não se traduz em crescimento para todos os criadores de conteúdos. A pandemia veio mostrar “quem são os bons criadores de conteúdo. Quem se soube reinventar, cresceu e vai sair disto mais forte. Os que estavam habituados a fazer viagens e fotos com roupas e não sabem fazer mais nada foram os que não conseguiram aumentar”, analisa.

Aliás, para Salvador da Cunha, da Lift, começa a sentir-se “o fenómeno de as pessoas estarem um pouco fartas” dos conteúdos produzidos por alguns influenciadores “que não têm cuidado e criatividade no que produzem”. Ainda assim, Francisco Morgado Véstia salvaguarda que há bons exemplos: “Os directos de Bruno Nogueira no Instagram, por exemplo, que chegam a ter mais de 60 mil utilizadores a ver em simultâneo, são, provavelmente, um dos maiores fenómenos digitais que já aconteceu nesta geração e isso só sucedeu porque estamos mais disponíveis para consumir redes sociais.”

Tik Tok pode ser “um mercado gigantesco”

Apesar do seu crescimento em Portugal não ter sido uma surpresa completa, não era fácil prever que o Tik Tok se tornaria “numa das redes de 2020”, explica Salvador da Cunha. Agora, “é preciso que as marcas tenham criatividade suficiente para saber penetrar nesse mercado sem serem intrusivas”, diz.

Bárbara Corby: "Informação mais bem pensada, mais criativa" Foto Com enfoque nas áreas de moda e maquilhagem, os conteúdos que Bárbara Corby produz atraem cerca de 170 mil subscritores no YouTube, a que se juntam 260 mil no Instagram. A influenciadora de 27 anos admite que o confinamento veio obrigar a um “adaptar, mas não reinventar” no que toca aos temas que aborda. Das renovações em casa ao exercício físico, durante os últimos meses a youtuber tem vindo a mostrar a sua experiência em quarentena, incluindo a gravidez que já vai no oitavo mês. Admite que, “no início, as marcas retraíram-se muito”, representando essas parcerias uma grande parte da receita do seu trabalho. Por isso, foi preciso parar e pensar quais das suas parcerias fariam mais sentido e quais poderiam ser adaptadas ao contexto de quarentena, numa altura que as próprias marcas “não sabiam se deveriam cancelar ou adiar” os planos de trabalho já estabelecidos. “Tentei mudar a minha estratégia de comunicação e propor às marcas essa mudança. Deu certo. As marcas acabaram por avançar à mesma, por vezes alterando os produtos e com uma nova comunicação.” Já as que não eram adaptáveis foram adiadas, mas a youtuber revela ter sido fundamental a negociação, tendo também em conta a resposta do público. Bárbara Corby acrescenta que o crescimento nas diferentes plataformas se manteve semelhante ao período antes da pandemia. Onde se verificou maior aumento foi no Tik Tok, uma aplicação de vídeos muito curtos, a influencer acredita que tal deveu-se às “pessoas precisarem desse escape”. Porém, não considera que “vá ser uma plataforma como o Instagram ou o YouTube”, até porque “é tudo tão rápido e para um público tão jovem” que não vê muitas marcas interessadas em utilizá-la. Apesar disso, tem mais de 25 mil seguidores. Relativamente ao futuro, depois da pandemia, a youtuber considera que as marcas vão prestar ainda mais atenção ao mundo online. “As pessoas perderam o medo de comprar através de meios digitais e isso vai ser muito positivo para as marcas que já trabalhavam nesse sector”, sublinha, acrescentando que o público vai procurar “conteúdos e informação mais bem pensada, mais criativa”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na verdade, “já há marcas que, nos últimos orçamentos, têm pedidos para entrar no Tik Tok”, conta Miguel Raposo, admitindo que sempre foi da opinião que “o Tik Tok era uma rede social que não ia passar dos mais novos”, embora admita que “para as marcas que têm um target até aos 25 anos, têm lá um mercado gigantesco”.

O futuro da publicidade nas plataformas digitais não voltará a ser o mesmo, sublinham os profissionais. “Acredito que o marketing de influência vai ter um aumento muito grande depois da pandemia”, afirma Miguel Raposo. Afinal, “apostar num influenciador que chega a 20 ou 30 mil pessoas é mais barato do que colocar um outdoor [na rua] que chega ao mesmo número”. Contudo, as marcas “vão ter cada vez mais cuidado com quem as representa”, salvaguarda.

Francisco Morgado Véstia confirma que a pandemia veio “virar do avesso” as prioridades publicitárias das empresas. “Uma marca bastante digitalizada, em Portugal, poderia investir no máximo 25% do seu orçamento em publicidade nos meios digitais, e isso é um bolo que inclui redes sociais, influenciadores, etc.”, explica. Em tempo de pandemia, “essa forma de comunicação rivaliza com a televisão nas prioridades dos directores de marketing” revela. No entanto, o crescimento vivido durante a pandemia não irá durar para sempre.