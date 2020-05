O vinho do Porto no ecrã: Churchill’s lança masterclasses virtuais

A Churchill’s, produtor de vinhos do Porto e Douro premium, lança mais uma edição das ‘Conversas virtuais com Enólogos’, com duas masterclasses, conduzidas pelo fundador e enólogo principal da casa, Johnny Graham.

Já na noite desta quinta-feira, às 20h, na página de Instagram da Churchill’s, será possível assistir à primeira prova, com a duração de uma hora, incluindo a possibilidade de fazer perguntas e ouvir as respostas dos enólogos e convidados. Mais tarde, esta masterclass será publicada no canal de YouTube da Churchill’s.

Foto James e Jonnhy Graham farão a primeira masterclass DR

Assim, esta noite, Johnny e o seu filho James Graham discutem ‘Novas Formas de Desfrutar Vinhos do Porto’, e, na segunda prova, a 21 de Maio, Johnny junta-se ao colega Ricardo Pinto Nunes numa masterclass sobre Vinhos do Porto Vintage, onde, entre outros, irão provar uma amostra, em primeira mão, do ainda não engarrafado single quinta vintage, o Churchill’s Quinta da Gricha Vintage Port 2018.

No seguimento do dia Mundial de Cocktails, celebrado na quarta-feira, Johnny e James vão discutir as novas formas que os consumidores têm de desfrutar do vinho do Porto actualmente, partilhando sugestões de cocktails de bartenders em todo o mundo. Com o Verão a bater à porta e a maioria dos portugueses em casa e a cumprir o distanciamento social, esta sessão vai incluir um tutorial do icónico Porto Branco Tónico da Churchill’s.

Na próxima quinta-feira seguinte, Johnny e Ricardo vão apresentar uma prova vertical de Vinhos do Porto Vintage da Churchill’s, começando pelo LBV, passando pelo Churchill’s Vintage Port 1994 e pelo Churchill’s Vintage Port 2014 (com 20 anos de diferença entre eles), uma prova de edição limitada do Quinta da Gricha Vintage Port 2005, e terminando com a oferta de uma amostra, em primeira mão, do ainda não engarrafado single quinta vintage - Churchill’s Quinta da Gricha Vintage Port 2018.

Esta prova pode ser acompanhada por quem está em casa, em simultâneo, se os interessados quiserem comprar o conjunto de prova que está à venda online. A empresa faz o envio gratuito, em território nacional

Os seguidores da Churchill’s poderão acompanhar a prova ao mesmo tempo que os enólogos, já que a empresa tem à venda na sua loja online os conjuntos dos vinhos que serão apresentados. O envio é gratuito para Portugal e maioria dos países europeus. Os conjuntos foram pensados para uma prova a dois, com meias garrafas de LBV e Vintage, quando disponíveis, e uma selecção de Portos Branco e Tawnies, que podem ser guardados no frigorífico até um mês.

Fundada em 1981, a Churchill’s começou a sua actividade com a produção de Vinho do Porto. Em 1999, a aquisição da Quinta da Gricha, na margem esquerda do Douro, entre o Pinhão e a foz do Tua, deu um novo impulso ao projecto passando a posicionar-se como companhia produtora de Vinhos do Porto e Douro. A quinta tem 40 hectares de vinha e uma adega com lagares de granito, datados de 1852.