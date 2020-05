Nova Iorque: oito medalhas de ouro para azeites portugueses

Foram 16 os azeites portugueses medalhados no Concurso Internacional de Azeite de Nova Iorque (NYIOOC), um dos maiores e mais prestigiados concursos de azeite do mundo e cuja lista de vencedores é considerada por muitos como o guia oficial das melhores marcas de azeite virgem extra do ano.

Ao todo, Portugal viu oito medalhas de ouro serem entregues a produtos nacionais, tendo os azeites portugueses conquistado igualmente oito medalhas de prata.

No mais alto patamar do pódio ficam dois azeites da Casa de Santo Amaro (Casa de Santo Amaro Premium e Casa de Santo Amaro Grande Escolha), que juntou ainda uma medalha de prata (Casa de Santo Amaro Prestige) aos troféus conquistados nos últimos seis anos nesta competição. Ao todo, são já 14 as medalhas no NYIOOC. “É uma excelente motivação para continuar no bom caminho e sempre a tentar fazer melhor”, congratulou-se António Pavão, um dos proprietários.

Foto Casa de Santo Amaro

Dos hectares de olivais de Moncarapacho saíram quatro medalhas para azeites Monterosa — todos monovarietais —, produtores artesanais do Algarve Oriental. Foram duas medalhas de ouro (Monterosa Picual e Monterosa Cobrançosa) e outras tantas de prata (Monterosa Selection e Monterosa Maçanilha).

Foto Monterosa

Com três troféus destacam-se ainda os azeites da Herdade do Esporão, “cem por cento locais” e produzidos com azeitonas “cem por cento alentejanas” no lagar da herdade de forma “cem por cento sustentável”. São eles o azeite Esporão Biológico Olival dos Arrifes, produzido com as variedades Cobrançosa e Arbequina (medalha de ouro), o monovarietal Herdade do Esporão Cordovil e o Herdade do Esporão Selecção, das melhores azeitonas da variedade Cobrançosa (ambos com medalha de prata).

Foto Herdade do Esporão

Com um azeite de ouro (Angélica), o produtor Gonçalo Rosa da Silva destacou as dificuldades de 2019, “ano de pouca chuva”. “No final, tivemos menos azeitonas, mas com uma qualidade extraordinária”, sublinhou.

Também os azeites Bare Superior (Bare Foods) e Carm Grande Escolha (Carm) receberam medalhas de ouro.

As restantes medalhas de prata foram atribuídas aos azeites Saloio (Est. Manuel da Silva Torrado & Cª), Vale de Arca Premium (Herdade de Vale de Arca) e Carm Premium (Carm).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Concurso Internacional de Azeite de Nova Iorque foi fundado em 2013 por Curtis Cord, editor da revista comercial Olive Oil Times.