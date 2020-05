Momentos Ligados pelo Vinho, em directo do Douro

A Quinta Vale D. Maria, um dos produtores de referência do Vale do Douro, tem acompanhado o recolhimento social com momentos Ligados pelo Vinho. Assim se chama o podcast lançado a 16 de Abril, que todas as quintas-feiras, pelas 19h, marca encontro com as histórias e memórias de anfitriões e convidados, sempre com o vinho a dar o tom à conversa.

A primeira série de podcasts é comandada por Cristiano van Zeller, fundador e responsável pela quinta que marca a paisagem do vale do Rio Torto.

A ele juntam-se amigos de áreas diversas, como o produtor de vinhos Dirk Niepoort, o músico Rui Veloso ou o advogado e político António Lobo Xavier, os ilustres convidados dos três primeiros encontros, que decorreram a 16 e 23 de Abril, e 7 de Maio.

A dar corpo à paixão comum pelos néctares, vinhas e gente da região, estas sessões estão disponíveis no canal Spotify ou, para quem não tem conta nessa plataforma, através deste link.