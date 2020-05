Leilão vai ajudar Cruz Vermelha Portuguesa: produtores e chefs unem-se a #EuAjudoQuemAjuda

Passear de barco no Douro, visitar uma adega, fazer uma prova de vinho, receber uma masterclass de sushi em casa ou aprender mais sobre azeite podem ser (também) experiências solidárias. A Plataforma Juntos Conseguiremos lança, a partir das 16h desta quinta-feira, um leilão solidário com um conjunto de mais de duas dezenas de experiências ligadas à gastronomia, aos vinhos e a passeios pelo país com o resultado das receitas a reverter para a Cruz Vermelha Portuguesa.

O movimento junta uma série de chefs, sommeliers, produtores e coleccionadores de vinho que oferecem aquilo que de melhor têm ou sabem fazer para proporcionar as experiências que serão leiloadas online através do site. Outro dos objectivos da iniciativa, organizada pela empresa de consultoria para o sector alimentar Brandelicious, é incentivar o regresso à restauração, hotelaria e vinhos numa altura em que as medidas de confinamento impostas por causa da pandemia do novo coronavírus começam, gradualmente, a ser levantadas.

Foto

Na área da gastronomia as experiências incluem, por exemplo, uma visita a produtores na companhia de João Rodrigues, chef do restaurante Feitoria (hotel Altis Belém, Lisboa) e criador do Projecto Matéria, com um almoço rústico com o chef e um cabaz de produtos. Ou uma visita a três mercados algarvios guiada por outro chef, Rui Silvestre, do Vistas, que depois preparará o almoço; uma refeição com César Mourão no restaurante Noélia e Jerónimo, em Cabanas de Tavira, acompanhada por vinhos da garrafeira pessoal do humorista; ou ainda uma masterclass de sushi tradicional com o sushiman Lucas Azevedo em casa do vencedor da licitação.

Uma parte importante das experiências que serão leiloadas centra-se no vinho. Há, entre outras, um passeio de barco pelo Douro com o almoço servido a bordo pelo chef João Cura e Sofia Amaral Gomes, do restaurante Almeja, no Porto; ou, em alternativa, um programa com a Sogrape que inclui prova de Vinhos do Porto vintage com o enólogo Luís Sottomayor (o responsável pelo mítico Barca Velha); um piquenique na Quinta do Seixo e um passeio de barco; ou uma masterclass e prova comentada pelo sommelier Alejandro Chávarro, da Vinhos Livres, com um jantar no Hotel Valverde, em Lisboa.

Os fãs do crítico de vinhos João Paulo Martins terão a oportunidade de licitar uma refeição na Taberna do Calhau, o restaurante de Leopoldo Garcia Calhau (Lisboa), para a qual João Paulo Martins leva vinhos da sua garrafeira privada enquanto Edgardo Pacheco (crítico da Fugas) dará uma masterclass sobre azeite.

No Porto, uma das propostas é um almoço com Ricardo Rodrigues do Grupo do Avesso para uma conversa sobre os bastidores da restauração, e uma masterclass com Nuno Castro, do restaurante vegetariano Fava Tonka, que terminará num jantar.

A lista completa das experiências (que vai sendo acrescentada com novas, sempre que se justificar) poderá ser consultada no site oficial (juntosconseguiremos.pt, a ir para o ar na tarde de 14 de Maio), onde são feitas também as licitações, que duram entre 8 e 12 dias e partem de um valor base mínimo definido para cada uma. Para participar, basta fazer o registo na plataforma e licitar. Os fundos revertem integralmente para o movimento #Euajudoquemajuda da Cruz Vermelha Portuguesa para apoio “aos mais afectados pela pandemia, aos mais vulneráveis e aos heróis profissionais da primeira linha de combate da covid-19”.