Tribunal alemão avisa contra “escalada” de conflito constitucional na UE

Criticados por vários líderes europeus e com a presidente da Comissão Europeia a ameaçar levar o problema a tribunal, os responsáveis do tribunal constitucional alemão decidiram jogar ao ataque com duas raras entrevistas a meios de comunicação social em que avisam que procedimentos contra as suas decisões lançariam a UE para “um conflito constitucional difícil de resolver”.

As entrevistas dos juízes do tribunal constitucional alemão Peter Huber e Andreas Voskuhle aos jornais Frankfurter Allgemeine Zeitung e Die Zeit, publicadas no final do dia desta quarta-feira, mostram que este órgão não está disposto a abdicar da posição assumida recentemente contra o programa de compra de dívidas que tem vindo a ser implementado pelo Banco Central Europeu (BCE).

Contrariando uma sentença sobre o mesmo assunto que tinha sido emitida antes pelo Tribunal de Justiça da UE, o tribunal constitucional alemão considerou na semana passada que o BCE está a ir para além do seu mandato com as compras de dívida que tem realizado e exigiu à autoridade monetária explicações no prazo de três meses, caso contrário o banco central alemão teria de deixar de participar no programa de compras.

Esta decisão provocou reacções negativas em vários pontos da UE, incluindo na Alemanha. Do lado do BCE, a presidente Christine Lagarde disse-se “irredutível”, lembrando que o banco central está apenas sob a jurisdição do Tribunal de Justiça da UE. Este ponto foi salientado pelo próprio tribunal europeu em comunicado e foi também o argumento invocado pela presidente da Comissão Europeia para estar a ponderar a abertura de um processo de infracção contra a Alemanha por causa da acção de seu tribunal constitucional. “A última palavra no que diz respeito à lei da UE é sempre dita no Luxemburgo [onde está situada a sede do Tribunal de Justiça Europeu]. Em mais lado nenhum”, afirmou Ursula von der Leyen.

Os responsáveis do tribunal constitucional alemão, contudo, não se deixam intimidar. “Falsa”, é como Peter Huber classifica esta declaração da presidente da Comissão Europeia, dizendo que “a sugestão de que a lei europeia tem precedência absoluta não é compatível com a constituição alemã”. E deixa um aviso: “A abertura de um procedimento por infracção por parte da Comissão Europeia] desencadearia uma escalada considerável que lançaria a Alemanha e outros Estados membros num conflito constitucional que seria difícil de resolver”. “No longo prazo, isso enfraqueceria ou colocaria em perigo a UE”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi precisamente de colocar em risco a UE que o tribunal constitucional alemão foi acusado em várias capitais, incluindo Berlim, nomeadamente por dar argumentos com a sua decisão a que países como a Polónia ou a Hungria, que estão em conflito com a UE por questões relacionadas com o Estado de Direito, não considerem válidas sentenças do Tribunal de Justiça europeu.

Os responsáveis do tribunal constitucional alemão não concordam. “Estamos convencidos que esta decisão é boa para a Europa porque reforça a ligação à lei e iremos ver isso no médio e longo prazo”, defende Andreas Voskuhle, na sua entrevista.

Em Berlim, Angela Merkel parece apostada em precisamente evitar uma escalada do conflito legal, tendo mostrado esperança que tudo se possa resolver dentro da Alemanha, com o banco central alemão a servir de intermediário entre o tribunal constitucional e o BCE, que se recusa a aceitar a jurisdição de um tribunal nacional. “O objectivo agora é agir de forma responsável e inteligente para garantir que o euro pode continuar a existir, o que deve e irá acontecer”, afirmou a chanceler esta quarta-feira.