Produção automóvel em Portugal cai 95,7% em Abril

A produção automóvel diminuiu 95,7% em Abril, em comparação com igual mês de 2019, para 1.238 veículos automóveis ligeiros e pesados, reflectindo o impacto da covid-19, revelou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

“Em Abril de 2020, o sector automóvel ainda reflete as consequências da pandemia covid-19 produzindo apenas 1.238 unidades, menos 95,7% do que o mesmo período do ano anterior. Pela primeira vez, em Portugal, não se produziram comerciais ligeiros”, apontou, em comunicado, a ACAP.

Entre Janeiro e Abril, por seu turno, registou-se um decréscimo de 36,3% na produção, em comparação com o período homólogo, o equivalente a 78.442 unidades fabricadas.

Por categoria, nos primeiros quatro meses do ano, foram produzidos 63.335 ligeiros de passageiros, menos 37,7% face ao primeiro quadrimestre do ano anterior.

No mesmo período, foram fabricados 14.149 comerciais ligeiros, o equivalente a uma redução homóloga de 27,5%.

O fabrico de veículos pesados, no período em causa, fixou-se em 958 unidades, menos 49,4%. Em Abril foram ainda montados 12 veículos pesados, uma queda de 96% face a igual mês do ano anterior.

No primeiro quadrimestre, a montagem de veículos pesados recuou 86,8%, em comparação com os primeiros quatro meses de 2019, para 181 veículos.

“A informação estatística relativa aos quatro meses de 2020 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel, já que 98,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”, destacou a ACAP.

A Europa continuou a ser o mercado líder no que se refere às exportações dos veículos fabricados em Portugal, representando 97,5% do total, com destaque para países como Alemanha (19,6%), França (16,7%), Itália (15,7%), Espanha (11,2%) e Reino Unido (9,9%).