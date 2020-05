A mobilidade suave trazida pela pandemia veio para ficar?

Entre as incertezas provocadas pela covid-19 há algumas tendências que parecem ter vindo para ficar ao nível da mobilidade das pessoas. O teletrabalho, o ensino à distância, a telemedicina vieram reduzir os percursos casa-trabalho. O uso da bicicleta disparou. E o regresso ao transporte individual também.

Quem ficou a perder foram os transportes públicos que, ironicamente, estavam a crescer a um ritmo razoável, em grande parte graças ao Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART). Agora, a procura dificilmente voltará aos níveis anteriores porque há menos relações pendulares casa-trabalho e há o receio e a desconfiança de viajar no meio de outras pessoas, mesmo que se respeitem regras de distanciamento social e que as carruagens, autocarros ou barcos não venham sobrelotados.

Estas foram as principais constatações – que não conclusões – de uma teleconferência promovida esta quinta-feira pelo IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), que juntou especialistas em transportes e mobilidade. A maioria dos oradores acentuou as oportunidades que esta crise trouxe para repensar a mobilidade urbana, que deverá ser mais suave, mais verde e mais amiga das pessoas.

Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade, referiu-se ao silêncio que regressou às cidades, à diminuição da poluição, à valorização dos produtos locais e à quebra dos alojamentos locais, que pode ser uma oportunidade para trazer novamente residentes permanentes para os bairros.

Mas não sabe se estas tendências serão duradouras, embora identifique fenómenos que deverão permanecer, como é o caso da logística urbana associada ao aumento do comércio electrónico e as consequentes motorizadas e bicicletas de carga que distribuem produtos pelas casas.

José Manuel Viegas, especialista em transportes, referiu-se à fuga maciça das pessoas para o transporte individual, correndo o risco de voltar a congestionar as cidades, porque não confiam nas distâncias de segurança dos transportes públicos. “Como é que explicamos aos nossos filhos que nas aulas têm que estar separados dois metros e no autocarro apenas 76 centímetros das outras pessoas?”, perguntou.

Por isso, entende que as soluções futuras passarão pelo teletrabalho, mostrando-se convicto que muitas empresas vão aceitar que parte dos seus funcionários passem a trabalhar mais tempo em casa, o que o leva a propor que o passe intermodal deixe de ter uma base mensal e possa ser comprado em lotes de vários dias. Uma forma de ajustar a flexibilidade laboral à do uso dos transportes públicos.

Uma opinião partilhada por Mineiro Aires, da Ordem dos Engenheiros, que prevê também que “as empresas vão repensar o trabalho e fazer uma reavaliação das efectivas necessidades presenciais dos seus recursos humanos”. Isto e uma “proliferação e adaptação às plataformas digitais” fará reduzir as deslocações maciças em transportes públicos, para a qual também contribuirá a recusa, isto é, o receio, das pessoas em viajar nos transportes colectivos.

“Quem tem poder económico vai voltar a usar o transporte individual”, referiu Mineiro Aires. E se isso se tornar inevitável, então José Manuel Viegas propõe um maior uso do carpooling (boleias partilhadas) para, pelo menos, evitar congestionamentos.

O maior uso da bicicleta perpassou quase todas as intervenções. Maria de Lurdes Antunes, do LNEC, deu o exemplo de Zurique onde a crise da covid-19 fez disparar enormemente o uso da bicicleta enquanto todos os outros modos de transporte se afundavam. E José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, referiu Berlim e Paris, que criaram ciclovias de emergência para responder a este pico de procura, e de Nova Iorque e Seattle, que fecharam avenidas para receber a nova mobilidade suave.

“Este é o momento para reforçar a aposta na mobilidade urbana sustentável” e para repensar as cidades. E contou que Paris introduziu o conceito de “cidade de um quarto de hora” em que o trabalho, o lazer, o comércio e as funções residenciais estariam todas a um quarto de hora, a pé ou de bicicleta.

Mais razões para acreditar na bicicleta? José Carlos Mota mostrou um estudo realizado na Holanda, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos que mostra que, durante o confinamento, quem tinha mais saudades de ir para o trabalho não eram os utilizadores dos transportes colectivos, mas sim quem ia de bicicleta.

Transportes públicos pesados são incontornáveis

Em contraponto com uma visão mais verde e idílica da mobilidade pós-covid esteve Luís Cabaço Martins, da Associação Nacional do Transporte de Passageiros (Antrop), que falou da “grande batalha” para recuperar o transporte público porque “não bastam os modos suaves e da mobilidade ligeira”.

Nesta ideia esteve acompanhado por Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas, para quem “é no transporte público de massas que temos de resolver o problema da mobilidade e não com os modos suaves”.

O dirigente da Antrop, que é também administrador do grupo Barraqueiro, contou que a actual crise aconteceu numa altura em que as concessões rodoviárias viviam um momento de precariedade e em que estavam a ser lançados concursos públicos para novas concessões.

E que, em poucas semanas, a procura passou a níveis residuais, enquanto o relançamento da oferta obriga a só usar uma parte da capacidade dos autocarros e a aumentar os custos devido às desinfecções.

Luís Cabaço Martins diz que nas áreas metropolitanas 30% das receitas dos operadores rodoviários provêm do PART e 70% das bilheteiras. E nas zonas não urbanas são os transportes escolares que asseguram 40% dos proveitos, sendo o resto as bilheteiras e aluguer de autocarros.

Com as vendas de bilhetes próximas de zero, o dirigente defendeu que o Estado canalize para o sector os montantes do PART e dos transportes escolares para que as empresas possam sobreviver.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O administrador da Carris, Tiago Farias, também lamentou a quebra de 90% da procura de passageiros, precisamente num momento em que a sua empresa estava a viver um bom momento de aumento da oferta e da procura, criação de novas linhas e renovação da frota com preocupações de descarbonização.

Com uma retoma lenta, motivada pela desconfiança das pessoas face ao transporte colectivo, manifestou, ainda assim, preocupações ao nível dos picos de procura nas horas de ponta, os quais poderiam ser aplanados se houvesse flexibilidade nas horas de entrada e saída das empresas.

Esta teleconferência foi assistida, segundo fonte oficial do IMT, por 700 pessoas.