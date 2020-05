Bruxelas abre infracção contra Portugal por causa de regra fiscal

Depois de iniciar um processo de infracção contra Portugal por causa do atraso na transposição da quinta directiva contra a lavagem de dinheiro, a Comissão Europeia abriu um outro procedimento contra Lisboa, desta vez pelo facto de o Governo de António Costa não estar a aplicar correctamente uma regra europeia destinada a prevenir a elisão fiscal por parte de bancos e empresas de investimento.

Bruxelas enviou a chamada “carta de notificação para cumprir” ao Governo português nesta quinta-feira, para que o executivo tome “medidas” nos próximos quatro meses, revendo estas regras fiscais, um dossier do Ministério das Finanças.

Segundo a Comissão Europeia, Portugal está a aplicar de forma incorrecta a regra da limitação dos juros prevista no artigo 4.º da directiva 2016/1164, de Julho de 2016, a chamada “Directiva Anti Elisão Fiscal” (ATAD 1), desenhada com o objectivo de combater situações em que o recurso a determinadas disposições legais, pela forma como são utilizadas, permitem reduzir a carga fiscal.

Tal como o Luxemburgo — também visado por um procedimento de infracção idêntico por causa da mesma questão —, Portugal faz “uso da possibilidade” permitida pela directiva europeia de “isentar as empresas financeiras das regras de limitação dos juros”, mas, diz Bruxelas, vai “além das isenções autorizadas”.

Na prática, permite que os bancos, as empresas de investimento, as sociedades gestoras de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários e os gestores de fundos de investimento alternativos possam deduzir de forma ilimitada juros para efeitos de IRC. E permite-o também a “entidades de titularização, que não são consideradas ‘empresas financeiras’ nos termos” da directiva, explica o executivo comunitário.

“Se o Luxemburgo e Portugal não tomarem medidas nos próximos quatro meses, a Comissão pode enviar um parecer fundamentado às autoridades luxemburguesas e portuguesas”, ou seja, dar o segundo passo formal do procedimento de infracção.

Por norma, Bruxelas dá dois meses para que os Estados-membros respondam à primeira notificação, mas, aqui, deu o dobro do tempo para que os governos português e luxemburguês apresentem as suas justificações ou digam o que vão fazer para corrigir a situação.

Se considerar que a resposta não é satisfatória ou que a violação das regras continua por sanar, a Comissão poderá seguir em frente com a infracção e enviar um parecer fundamentado, ao qual os dois governos terão de responder num determinado prazo (normalmente dois meses).

A partir daí, poderão colocar-se dois cenários: a questão fica resolvida porque o governo corrige (ou se compromete a corrigir) o que Bruxelas considera ser preciso rectificar; ou, persistindo o diferendo, o caso pode seguir para o Tribunal de Justiça da União Europeia, a quem caberá a última palavra, podendo isso resultar em sanções, uma situação que já significaria um cenário extremado.

Legislar depois da infracção

Em três meses, é a segunda vez que Portugal recebe avisos formais da Comissão Europeia pelo atraso ou pela incorrecta transposição de directivas que têm a ver com matéria financeira.

Primeiro, Lisboa viu Bruxelas dar início a uma infracção — também desencadeada contra Espanha, Países Baixos, Hungria, Chipre, Roménia, Eslováquia, Eslovénia — pelo atraso na transposição da quinta directiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (a directiva 2018/843). Agora, surge a avaliação da implementação da ATAD 1.

Relativamente ao dossier contra a lavagem de dinheiro, as regras em causa foram revistas há dois anos, em Maio de 2018, e deveriam ter sido transpostas pelo Governo a tempo de entrarem em vigor a 10 de Janeiro deste ano. Mas o executivo não o fez dentro do prazo.

As regras ainda não estão em vigor. Só depois de a Comissão Europeia ter aberto esse processo a 12 de Fevereiro deste ano é que o Governo apresentou uma proposta de lei no Parlamento que transpõe esta e outra directiva (essa segunda, dentro do prazo). Mas o diploma ainda está na comissão dos Assuntos Constitucionais para ser discutido e votado.

Além de Portugal e outros sete Estados-membros terem sido alvo de procedimentos da Comissão, hoje foi a vez de outros nove países serem chamados à atenção pela Comissão por terem transposto esta mesma directiva de forma parcial. O Luxemburgo, a Bélgica, a Áustria, a Polónia, a Estónia, a Chéquia, a Grécia, a Irlanda e ainda o Reino Unido receberam nesta quinta-feira as “cartas de notificação para cumprir”.