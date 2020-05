A “nova” Bundesliga: treinadores de máscara, apanha-bolas mais velhos e um limite de 322 pessoas

Os jogadores deixaram os quartos do Hotel L’Arrivée, sete quilómetros a sul do centro de Dortmund, e dirigiram-se aos autocarros. Dois autocarros e uma carrinha, no caso, para garantir o distanciamento que se impõe em dias de covid-19. Os motoristas arrancaram em direcção ao Signal Iduna Park e a entrada no estádio foi feita pela porta habitual para a equipa da casa, do lado da rua Strobelallee. O guião a seguir pelo plantel do Borussia no próximo sábado, quando receber o Schalke 04 no reatamento da Bundesliga, foi ensaiado na quarta-feira. Uma espécie de simulacro para preparar um “novo” futebol para o qual ninguém estava preparado.

Será o primeiro jogo de uma grande Liga europeia depois da abrupta paragem da modalidade, em Março. E a intenção de realizar um treino em pleno estádio, cumprindo o ritual que é exclusivo dos jogos, visa reduzir os níveis de estranheza que os jogadores vão sentir quando a bola começar a rolar perante bancadas vazias – um cenário especialmente desolador para o clube que apresenta a mais elevada taxa de ocupação do estádio na Alemanha.

Este foi um treino com direito a delegados, speaker, director de operações e director desportivo. Com direito a música antes da sessão e durante e entrada dos jogadores no relvado. Uma simulação tão perfeita quanto possível do que acontecerá no encontro de sábado, que visa provar também que o plano de retoma não será posto em causa por casos isolados de contágios, como aconteceu com o Dínamo Dresden, da II Liga.

Os responsáveis da Liga (DFL) e da federação alemãs pedem disciplina máxima aos agentes desportivos para garantir um recomeço sem entropias. No fundo, pedem-lhes que cumpram escrupulosamente as normas sanitárias aprovadas e que estipulam, por exemplo, que os departamentos médicos dos clubes submetam um formulário até às 10h30 do dia de jogo a atestar que todos os elementos escalados estão livres de infecção. A ausência deste passo significa o cancelamento da partida.

Sem espectadores nas bancadas e com um limite máximo de 322 pessoas dentro do recinto para a realização do encontro, entre jogadores, staff técnico, equipa de arbitragem, delegados e demais agentes, há um conjunto de instruções que devem ser seguidas. A saber: os jogadores não podem entrar juntos (há um distanciamento de 1,5m a cumprir), não podem apertar as mãos, não podem abraçar-se (nos festejos dos golos, sugere-se um leve contacto de cotovelo ou com o pé) e não devem cuspir.

Adicionalmente, os suplentes e a equipa técnica que irão ocupar o banco terão de manter distâncias e usar máscara. Esta prerrogativa estende-se ao treinador, que só pode levantar ligeiramente a protecção facial para dar instruções aos jogadores, a partir da linha lateral - e desde que não tenha nenhum outro agente a menos de 1,5m.

Quem também está obrigado a usar máscara são os apanha-bolas, cujo limite mínimo de idade subiu nestas circunstâncias: é agora de 16 anos. Para além de recolherem as bolas que saem do terreno de jogo, passarão a preocupar-se em desinfectar continuamente as mãos e a bola. De resto, por todo o estádio estarão disponíveis dispositivos com desinfectante.

Outras normas a cumprir

Os jogadores titulares equipam-se primeiro, devendo manter uma distância de segurança entre eles - só depois será a vez dos suplentes.

A equipa de arbitragem deve viajar para o estádio no próprio dia do jogo, em vez de pernoitar nas redondezas.

Será permitido um máximo de quatro apanha-bolas por jogo, sendo que todas as bolas serão desinfectadas regularmente.

Se os bancos de suplentes não forem suficientemente amplos para permitirem distanciamento entre os jogadores, poderão ser usados lugares nas bancadas.

Se os jogadores se aproximarem demasiado do árbitro, serão inicialmente avisados para manterem a distância. Se reincidrem, serão punidos disciplinarmente.

A expectativa dos representantes da DFL, dos clubes e da federação é que o impacto provocado pela covid-19 comece aos poucos a ser compensado. E o facto de a Bundesliga ser o primeiro grande campeonato a arrancar eleva as previsões de audiências televisivas, tendo inclusivé Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, apontado para uma projecção de mil milhões de telespectadores neste período.

Uma estimativa francamente optimista, é certo, que traz responsabilidade acrescida a uma modalidade que, num certo sentido, parece gozar de um regime de excepção face a muitos outros desportos. “A forma como a opinião pública olha para o futebol, as equipas e os jogadores torna-se mais importante do que nunca. Apelamos a um comportamento exemplar no que toca a higiene e medidas de distanciamento fora do terreno de jogo”, pode ler-se no plano de retoma.