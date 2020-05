Jogadores reclamam seguro capaz de lidar com a covid-19

A recente divulgação do parecer técnico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) com vista à retoma da I Liga e da Taça de Portugal gerou alguma apreensão entre os futebolistas. Para atender a essa preocupação, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promoveu uma sessão de esclarecimento com elementos da comissão de emergência (criada para responder aos desafios da covid-19) e os capitães das 18 equipas, que acabou por minimizar alguns receios. Mas há uma condição que falta preencher e que já levou o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) a dirigir-se à Liga: a subscrição de um seguro de saúde que cubra os efeitos do novo coronavírus.

Num email destinado ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, o sindicato dá conta da “preocupação crescente” dos atletas com a retoma dos treinos e a aproximação da data do recomeço das provas oficiais (4 de Junho), na medida em que o contágio com covid-19 poderá provocar “sequelas permanentes ou mesmo a morte”. Mesmo reconhecendo que os riscos serão “diminutos na faixa etária em questão”, o organismo alerta para a necessidade imperiosa de proteger os jogadores.

Em causa está o facto de o actual seguro de acidentes de trabalho não responder à covid-19, nem existir “disponibilidade de empregadores e seguradores para estabelecer um alargamento da cobertura de sinistros”. “Esta questão é, no presente, a que maior desconfiança gera entre os jogadores, bem como aquela que mais manifestações públicas provoca”, prossegue a direcção do SJPF, sublinhando que este tema exige “uma resposta imediata”.

Se, para efeitos das convocatórias e do preenchimento dos requisitos das fichas de jogo, a LPFP chegou recentemente a interpretar um caso positivo de covid-19 como equiparável a uma lesão — determinando assim que a equipa afectada vá a jogo desde que tenha um mínimo de sete futebolistas —, no que toca às garantias das seguradoras o caso muda de figura.

É para contornar esse quadro de desprotecção na saúde que o sindicato avança com uma proposta concreta junto da LPFP, solicitando também o apoio da FPF na construção de uma solução que tranquilize os atletas: “Pensámos na celebração de um novo seguro para cobrir os riscos deste vírus. Um seguro de vida ou outro que garanta protecção equivalente em caso de incapacidade permanente ou morte decorrente da infecção por covid-19, o que daria aos profissionais toda a tranquilidade para retomar [a actividade]”.

A apólice em vigor não cobre salários no caso de uma paragem imposta pela infecção com o novo coronavírus, nem as consequentes despesas de tratamento, por isso, entende o SJPF que a subscrição de um novo seguro é a solução que melhor defende os interesses dos jogadores e dos clubes. “Propomos que seja feita uma consulta às seguradoras no sentido de saber a exequibilidade desta proposta e o que é necessário para a implementar”, escreve a direcção do organismo.

Há poucas semanas, a LPFP anunciou uma renegociação dos prémios de seguros na sequência da paragem das competições ditada pela pandemia, tendo dado conta de uma redução de 80% no valor a saldar, respeitante ao período que mediou entre 18 de Março e 30 de Abril. Os montantes que irão vencer-se até ao fim da época, por outro lado, foram alvo de uma moratória que permitirá o pagamento fraccionado.

Agora, a batalha é outra. Depois de o SJPF ter declarado que os atletas ficaram esclarecidos acerca do parecer da DGS, nomeadamente “que o pretendido pelas autoridades é uma declaração de que todos tomaram conhecimento das regras do protocolo e assumirão o comportamento adequado ao seu cumprimento”, há um derradeiro degrau para subir para assegurar um regresso “seguro e tranquilo” à competição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estoril avança para layoff

Outra das preocupações do SJPF prende-se com os clubes da II Liga que ainda mantêm o recurso ao layoff, depois de ter sido anunciado pela LPFP e pela FPF um conjunto de apoios que ascende a 2,5 milhões de euros — 1,5 milhões de um fundo de tesouraria criado para resposta à pandemia e um milhão de uma verba normalmente afecta ao desenvolvimento de infraestruturas.

Entre os clubes que recorreram a este expediente contam-se, nomeadamente, o Leixões, o Ac. Viseu, a Oliveirense, o Desp. Chaves e a Académica, sendo o caso do Estoril aquele que mais surpreende e revolta o sindicato, já que o clube da linha de Cascais não tinha utilizado este recurso no pico da pandemia. Na verdade, só anteontem avisou os jogadores que avançaria para layoff, num momento que os apoios garantidos superam, nalguns casos, o valor que os clubes receberiam se estivessem em plena competição. com N.S.