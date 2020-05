As salas podem reabrir a 1 de Junho, mas quando voltaremos ao cinema?

No final de Abril, o Governo anunciou que, depois de meses encerradas, as salas de cinema, tal como os teatros e os auditórios, poderão finalmente reabrir a 1 de Junho. Com capacidade limitada e, por serem espaços fechados, com a obrigatoriedade de uso de máscara para os espectadores. Mas estarão todas as salas prontas para a reabertura já no início do próximo mês? E com que programação é que essa retoma se dará nos cinemas do país, dado que, com o confinamento, houve filmes que viram a sua vida em sala encurtada e estreias adiadas ou passadas para streaming e video-on-demand?

