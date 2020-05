Nuno Lopes em White Lines: “É igualzinho fazer uma curta da escola ou uma grande produção da Netflix”

A série escrita pelo criador de La Casa de Papel, Álex Pina, conta com o actor português na pele de Boxer, chefe de segurança de uma importante família de Ibiza. Há um lado mórbido e policial em torno do mistério de um jovem desaparecido, mas a série fala também da decadência da vida, do que é envelhecer quando ao redor tudo é festa – “o oposto do que estamos a viver hoje”. A estreia é esta sexta-feira.