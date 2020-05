Festival Play it Safe apela à solidariedade do público da música

Samuel Úria, Best Youth, Surma, The Legendary Tigerman, Noiserv, Luís Severo ou Whales são alguns dos 20 nomes da música portuguesa que integram o cartaz de um festival que só deverá realizar-se em 2021, no Porto, mas pelo qual os músicos poderão ser pagos já, “num acto solidário entre público e artistas”, explicou João Afonso, da promotora Gig Club, que organiza este Play it Safe Weekend Festival juntamente com a editora Omnichord Records.

Os mesmos parceiros já tinham criado em Março, no início das medidas de contenção para travar a pandemia de covid-19, a plataforma de concertos online Play it Safe. Agora lançam este festival, que ainda não tem data marcada e que, diz João Afonso, “vai acontecer assim que for possível usar toda a lotação do Hard Club”, no Porto. Mas os respectivos bilhetes "vão estar à venda só até 2 de Junho”, acrescenta. “Queremos pagar o quanto antes tanto aos artistas como aos técnicos”.

Na sua página oficial do festival – www.playitsafe.pt/weekend-festival – está à venda um bilhete geral de 60 euros que dará acesso a todos os concertos, mas que poderá ser comprado em 20 edições diferentes, uma por cada artista contratado. Para lá de poder assistir a todo o festival, o comprador terá o acesso a conteúdos específicos do músico ou da banda que escolher.

João Afonso explica que o festival é uma resposta aos problemas do sector da música, afectado pela paralisação da actividade cultural. “Pedimos às pessoas amor e respeito pelos artistas e pelas pessoas que trabalham na música ao vivo e que fazem isto acontecer”, diz, observando que, “no circuito nacional, há oportunidade para fazer este tipo de experiências e testar outro tipo de modelos “.

Os bilhetes estarão à venda até 2 de Junho e serão repartidos por técnicos, artistas e profissionais da produção do festival. “Nestes moldes, os artistas com mais público estão a ajudar os outros: queremos passar uma mensagem de solidariedade não só dos fãs para os músicos, mas também entre músicos e profissionais”, sublinha João Afonso.

Para o Play it Safe Weekend Festival estão à venda 900 bilhetes, que são a lotação do Hard Club, no Porto, e João Afonso calcula que o evento só deverá acontecer em 2021, com todas as condições de segurança. Se até 2 de Junho se venderem os bilhetes todos, a organização pondera fazer também uma edição em Lisboa, e estão a ser estudados “pequenos concertos em diversas cidades e com várias bandas, como forma de ajudar mais salas de espectáculos e mais técnicos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O responsável da Gig Club antecipa “um ambiente muito fixe”, já que, argumenta, “quem estiver lá vai porque gosta muito de música e quis ajudar, e os músicos sabem que estão ali, e que aquilo está a acontecer, porque as pessoas os apoiaram”.

De acordo com o plano de reabertura das actividades culturais traçado pelo Governo após o levantamento do estado de emergência, os teatros, cinemas e salas de espectáculos poderão reabrir a 1 de Junho, estando ainda por anunciar as medidas e regras de segurança e higiene que lhes serão aplicadas.