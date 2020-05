Número de profissionais de saúde em contacto com o vírus é dez vezes superior ao diagnosticado

A Fundação Champalimaud, em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, fez um rastreio serológico ao novo coronavírus junto de enfermeiros e de assistentes operacionais hospitalares (num total de 657) no Hospital de Santo António (no Porto) e no Hospital de Santa Maria (em Lisboa). Os resultados, divulgados esta quinta-feira, revelam que o número daqueles profissionais de saúde que esteve em contacto com o SARS-CoV-2 é cerca de dez vezes superior ao detectado antes em testes de diagnóstico.

Os testes serológicos aplicados procuraram a presença de duas classes de anticorpos produzidos pelo nosso sistema imunitário contra o coronavírus SARS-CoV-2 – os anticorpos IgA e IgG.

Os anticorpos IgA surgem por volta da primeira semana após a infecção e mantêm-se, em níveis bastante elevados para o novo coronavírus, durante três a quatro semanas, explica o imunologista Henrique Veiga Fernandes, co-director do Centro Champalimaud, em Lisboa. Já os IgG aparecem normalmente na segunda semana após a infecção e mantêm-se durante mais tempo, que poderá ser de meses ou anos, dependendo do tipo de vírus que provoca a infecção. No caso do SARS-CoV-2, essa duração é uma incógnita – “não sabemos quanto tempo vai manter-se”.

Indo ao rastreio agora realizado, no caso do Hospital de Santo António os enfermeiros potencialmente expostos à covid-19 ascendiam a 359 e os assistentes operacionais hospitalares chegavam aos 258. Deste universo, foram recolhidas amostras sanguíneas a 347 enfermeiros e os assistentes operacionais (206 enfermeiros e 141 assistentes operacionais), também potencialmente expostos ao vírus.

Resultado do rastreio serológico naquele hospital do Porto: 8,4% dos profissionais de saúde dos dois grupos profissionais estiveram em contacto com o vírus, o que é dez vezes superior aos resultados dos testes de diagnóstico a que tinham sido submetidos (0,86%) e que procuraram a presença do material genético do vírus. Enquanto um teste de diagnóstico indica se o vírus está ou não presente no organismo naquele exacto momento, um teste serológico diz se a pessoa já esteve em contacto com o vírus, podendo tanto estar ainda infectada como já não estar. Mas a memória da infecção mantém-se, mesmo com a infecção já debelada.

Em relação ao Hospital de Santa Maria, os enfermeiros potencialmente expostos à covid-19 eram de 355 e os assistentes operacionais 188. Deste universo, fizeram-se testes a 310 a esses profissionais de saúde (184 enfermeiros e 126 assistentes operacionais). Também aqui os resultados serológicos indicam que o número de profissionais de saúde que contactou com o vírus é superior aos resultados anteriores dos testes de diagnóstico. O rastreio aponta para 6,5% de profissionais de saúde com anticorpos contra o SARS-CoV-2, ao passo que os testes de diagnóstico tinham apanhado no radar 0,6% de infectados. Ou seja, 11 vezes mais profissionais contactaram com o vírus.

Também há uma boa notícia

Que leitura faz Henrique Veiga Fernandes destes resultados serológicos? “Estes profissionais de saúde estiveram infectados com covid-19 sem o saberem”, começa por responder o imunologista. “O que estes resultados vêm indicar é que o número de pessoas infectadas com testes de diagnóstico positivos é bastante inferior ao real número de pessoas que foram infectadas”, acrescenta o investigador. “E porquê? Porque de facto há uma percentagem bastante elevada de pessoas infectadas que não têm sintomas ou têm sintomas muito ligeiros que não são valorizados. Como tal, não são direccionados para um teste de diagnóstico. São o que chamamos infecção silenciosa.”

Mesmo fazendo um número elevado de testes de diagnóstico – Portugal até está aí numa posição de liderança –, Henrique Veiga Fernandes salienta que esse tipo de testes só mostra a “ponta do icebergue”.

Saber que percentagem da população esteve, afinal, infectada é importante por duas razões, aponta ainda o investigador. Por um lado, permite fazer projecções mais robustas sobre a evolução futura da epidemia, o que é importante para a decisão política sobre a reabertura da sociedade e da economia. Por outro lado, traz uma boa notícia: “Uma consequência imediata de termos um número muito superior de pessoas que foram infectadas, mesmo sem o saberem, é que a taxa de letalidade por esta doença é inferior à que inicialmente pensávamos”, nota Henrique Veiga Fernandes. “Não estou a desvalorizar esta doença, que do ponto de vista clínico é única e tem uma progressão cavalgante. Há muito tempo que não se via nos cuidados intensivos uma doença infecciosa com uma progressão tão rápida. Mas a boa notícia é que a taxa de fatalidade é inferior ao que inicialmente se pensava.”