Covid-19: Vacina estará pronta dentro de um ano no “melhor” dos cenários

Uma vacina contra a covid-19 poderá estar pronta dentro de um ano, num cenário “optimista”, informou esta quinta-feira a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) com base nos ensaios e investigação em curso.

“Existe a possibilidade, se tudo correr como planeado, que algumas vacinas estejam prontas para serem aprovadas dentro de um ano”, declarou Marco Cavaleri, director de estratégia da EMA, durante uma videoconferência.

“Essas são apenas previsões baseadas nos dados existentes. Mas ressalvo novamente que tudo isto no melhor cenário, pois sabemos que todas as vacinas em desenvolvimento podem não receber autorização e desaparecer”, sublinhou, alertando que no processo também “pode haver atrasos”.

A EMA, uma agência da União Europeia com sede em Amesterdão, mostra-se assim céptica em relação às informações que sugerem a hipótese de uma vacina estar pronta já em Setembro próximo.

Paralelamente, Cavaleri minimizou os receios da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que o novo coronavírus “nunca desapareça”.

“Acho que é um pouco cedo para dizer, mas temos boas razões para estarmos optimistas de que as vacinas vão chegar”, disse Cavaleri, acrescentando: “Ficarei surpreendido se falharmos na tarefa de encontrarmos uma vacina para a covid-19”.