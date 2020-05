Covid-19: França condena hipótese de EUA terem prioridade no acesso a vacina da Sanofi

Director-executivo do grupo farmacêutico francês Sanofi deu a entender que os Estados Unidos poderiam ter prioridade no acesso a uma eventual vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa. Segundo a agência Reuters, a UE teme que os seus estados-membros possam vir a não ter acesso a doses suficientes, especialmente se a vacina for desenvolvida nos EUA ou na China.