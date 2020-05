Fim-de-semana vai trazer sol e subida das temperaturas

Esta semana tem sido pautada por céu nublado e períodos de chuva e aguaceiros um pouco por todo o país, mas o fim-de-semana vai trazer de volta o sol e uma subida gradual das temperaturas máximas que se deve manter pelo menos durante o início da próxima semana. As temperaturas podem mesmo chegar perto dos 30ºC em algumas zonas do território. Apesar do sol e das temperaturas convidativas, ainda há algumas restrições em vigor durante a situação de calamidade, em particular em praias.

Os dias vão ser de chuva e céu nublado em quase todo o país até sexta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A região Centro e o sul do país vão ter períodos de aguaceiros, sendo que a sul há a possibilidade de aguaceiros fortes durante esta quinta-feira devido à passagem de “uma depressão” a oeste do país. Na região Norte, há a possibilidade de chuva até sexta-feira, sempre com céu nublado.

O tempo começa a melhorar na sexta-feira, dia ainda marcado por alguns aguaceiros, mas fracos. No entanto, vai começar a verificar-se “uma pequena subida de temperatura”, com máximas a ultrapassarem os 20 ºC​ no Alentejo, Algarve, na zona de Lisboa e também no litoral Norte.

Para o fim-de-semana há a previsão de “uma melhoria clara, quer em termos de nebulosidade, quer em termos de precipitação”, com maior incidência para as regiões Norte e Centro. A sul, o tempo também vai melhorar, existindo apenas uma pequena probabilidade de alguns aguaceiros no sábado.

As temperaturas máximas vão continuar a “subir gradualmente”, uma tendência que deve manter-se no início da próxima semana, que deverá ser seca em todo o país. Em alguns pontos do país, as máximas podem chegar perto dos 30ºC durante segunda e terça-feira – é o caso de Beja, Évora, Castelo Branco e Santarém. O céu deverá manter-se limpo, com algumas “nuvens altas” um pouco por o território.

Em Lisboa, os aguaceiros vão continuar até sexta-feira, mas os termómetros podem chegar aos 27ºC na terça-feira, sendo que o fim-de-semana já deve trazer sol e temperaturas mais altas, a rondar os 25ºC.

No Porto, está previsto que sexta-feira já seja um dia sem chuva, com céu pouco nublado ou nuvens altas até terça-feira e com máximas entre 22 e 24ºC. De resto, nas regiões Norte e Centro as previsões indicam uma subida das temperaturas, mas menos acentuada que no sul do país. Bragança e Viana do Castelo vão chegar aos 25ºC de máxima na terça-feira, sendo que a chuva dá tréguas já na sexta-feira, à semelhança de Vila Real, que ao longo da próxima semana vai ter máximas de 26ºC. Braga vai ter as temperaturas mais altas da região Norte, com 28ºC.

Em Beja e Évora, as previsões apontam para uma sexta-feira já sem chuva. As temperaturas vão estar entre os 21 e os 23 ºC, com uma subida gradual até aos 29ºC na terça-feira, um aumento acompanhado também por Santarém, mas apenas até aos 27ºC.

Em Faro, os termómetros também vão chegar aos 27 graus, mas a chuva vai persistir até sexta-feira e com possibilidade de precipitação ainda no sábado, apesar de “pouco provável”.

No Centro do País, Coimbra vai chegar aos 27ºC na terça-feira, com céu limpo ou nuvens altas desde sábado. Na Guarda, as previsões também apontam para uma subida da temperatura, mas em valores mais baixos: um aumento gradual dos 13ºC nesta quinta-feira para 22ºC na terça-feira.

Apesar da meteorologia mais favorável a partir do fim-de-semana, o fim do estado de emergência não significou o levantamento de todas as restrições. Durante este período transitório de desconfinamento, o acesso a algumas zonas costeiras ainda está limitado durante os fins-de-semana e há restrições nas praias, numa altura em que, a menos de um mês do início da época balnear, o parecer sobre estas ainda não está pronto. Para já a prática de desportos náuticos é permitida, assim como exercício físico nos areais, mas os banhos de sol e mergulhos no mar continuam interditos.