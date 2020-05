Um distanciado mundo novo

Neste P24, Ana Narciso e João Pedro Morais, alunos de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social e repórteres do programa da ESCS FM, com quem o PÚBLICO tem uma parceria, procuraram algumas respostas sobre o futuro que nos espera pós pandemia, no Repórter 360.

Com conteúdos exclusivos ao P24 e excertos da reportagem “Distanciado Mundo Novo”, pode aqui ouvir: uma breve explicação sobre como a peste negra evoluiu, através das palavras do político e historiador Rui Tavares; e a análise do professor catedrático e sociólogo Gustavo Cardoso de como, sem nos apercebermos, estamos a criar problemas na nossa sociedade.

Este episódio foi realizado com a supervisão de Ruben Martins.

