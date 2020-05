Covid-19: há mais 12 mortes e 219 infectados em Portugal

Portugal registou até esta quarta-feira mais 12 mortes do que no dia anterior (são agora 1175) e mais 219 casos de infecção (num total de 28.132), o que corresponde a uma taxa de crescimento de casos de 0,8%, a mesma de terça-feira. Os números foram divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico, actualizado todos os dias com os casos registados até à meia-noite do dia anterior.

Há 692 pessoas internadas (menos 17 do que no dia anterior), 103 delas em unidades de cuidados intensivos, menos dez do que na terça-feira.

Nesta quarta-feira, houve mais 169 pessoas “curadas” – há um total de 3182 casos recuperados em Portugal. Excluindo esses casos e os óbitos, há 23.775 pessoas que continuam infectadas no país. Para se ser considerado curado, é preciso um teste negativo caso o tratamento esteja a ser feito em casa e dois testes negativos em 24 horas caso o paciente esteja no hospital.

Até terça-feira tinham sido registadas 1163 mortes e um total de 27.913 casos de pessoas que foram infectadas (mais 0,8% do que no dia anterior) – e houve um número máximo de recuperados num só dia, com 464 pessoas consideradas “curadas”.

O continente americano tornou-se o novo foco mundial da pandemia, tendo ultrapassado a Europa em número de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2. Só nos Estados Unidos há mais de 1,3 milhões de infectados e 82 mil mortes. Por todo o mundo, a covid-19 já causou a morte a 291 mil pessoas e infectou, pelo menos, 4,2 milhões de pessoas.