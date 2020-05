Covid-19: camas nos cuidados intensivos aumentaram 35%. Ao todo, são 713

O número de camas em unidades de cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 35% entre Março e 2 de Maio, revela o relatório sobre o terceiro período do estado de emergência.

O documento entregue esta quarta-feira na Assembleia da República indica que, em Março de 2020, o SNS dispunha de 528 camas em unidade de cuidados intensivos, que passaram para 713 a 2 de Maio, representando um aumento de 35% de capacidade instalada.

Em relação ao número de ventiladores com capacidade para utilização no tratamento da covid-19, o documento avança que, no início do mês de Março, foram contabilizados no SNS 1142 ventiladores, passando, 2 de Maio, para 1814 equipamentos, 74% dos quais invasivos.

Segundo o relatório do terceiro período do estado de emergência, entre 18 de Abril e 2 de Maio, o reforço da capacidade em número de ventiladores foi feito através de compras efectuadas pela Administração Central do Sistema de Saúde, doações, empréstimos e recuperações de aparelhos.

O documento refere ainda que, desde o dia 1 de Março, foram realizados 427.346 testes de diagnóstico à covid-19, dos quais 37.742 foram positivos (8,8 % do total de testes).

Do total de testes, 426.662 foram realizados nos meses de Março e Abril, tendo sido o dia 30 de Abril a data em que foram realizados mais testes desde o início da pandemia, num total de 15.881 testes, segundo o relatório com dados até 2 de Maio, último dia do estado de emergência.

O mesmo documento refere que foi na Administração Regional de Saúde do Norte onde se realizaram mais testes de diagnóstico, um total de 153.336, seguido da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (101.098), Administração Regional de Saúde do Centro (28.228), Administração Regional de Saúde do Algarve (15.024) e Administração Regional de Saúde do Alentejo (5040).

Nas Regiões Autónomas foram realizados 14.984 na Madeira e 9984 nos Açores.

Portugal esteve 45 dias em estado de emergência, entre 19 de Março e 2 de Maio, para fazer face à covid-19, estando desde 3 de Maio em situação de calamidade.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infectou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 1163 pessoas das 27.913 confirmadas como infectadas, e há 3013 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.