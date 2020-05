Bombeiros voluntários passam a receber mais quatro euros por dia

Os bombeiros voluntários que integram os dispositivos permanentes da Protecção Civil, como o combate aos incêndios, vão ser aumentados este ano em quatro euros por dia, passando a receber 54 euros.

Nesta quarta-feira, em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) avança que foi aprovada pelo Governo a directiva financeira deste ano, que regista diversas alterações face a 2019, das quais se destaca o aumento do valor dos montantes diários a transferir para o pessoal dos corpos de bombeiros.

Segundo o MAI, este valor corresponde a um aumento de 8% em relação a 2019 e visa “compensar a especial disponibilidade dos bombeiros e a fragilidade financeira em que se encontram, em contexto de combate à pandemia da covid-19”.

O MAI realça igualmente que a directiva financeira para este ano contempla ainda um aumento de 10% no valor da comparticipação com alimentação do pessoal dos corpos de bombeiros.

O ministério tutelado por Eduardo Cabrita sublinha que no âmbito do Plano de Operações Nacional para o coronavírus foram incluídas na directiva financeira as despesas que venham a resultar da activação do dispositivo de reforço ao socorro e apoio sanitário.

Segundo o MAI, são também abrangidas as despesas realizadas nas bases de apoio logístico, de modo a garantir o cumprimento das normas estabelecidas para minorar o risco de contágio e de propagação da doença covid-19.