Reabertura de escolas a várias velocidades na Europa este mês

É um processo gradual de desconfinamento aquele que se está a fazer por toda a Europa também nas escolas e a regra que Portugal adoptou, de reabrir as portas das salas de aulas apenas aos alunos mais velhos que vão fazer exames e as creches, seguiu o que a maior parte dos outros países está a fazer. A diferença é que alguns já regressaram às aulas presenciais a 20 de Abril, como os alunos de Berlim, ou a 4 de Maio. Mas há também quem só o faça no dia 18, como Portugal e a Eslovénia, para os alunos mais novos e para os mais velhos – e são raros os que terão alunos a regressar só no próximo ano lectivo, como o Governo decretou para o ensino básico e para o 10.º ano.

