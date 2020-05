PSD cancela festas do Pontal e do Chão da Lagoa

O PSD não vai realizar, este ano, a festa do Chão da Lagoa, na Madeira, e a do Pontal, no Algarve, confirmou o presidente do partido na rede social Twitter. “Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão”, lê-se numa mensagem divulgada por Rui Rio, na qual o líder se refere às duas iniciativas em concreto. “Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a covid-19”, acrescentou Rio no tweet, que foi também partilhado pelo partido.

A festa anual do Chão da Lagoa já tinha sido cancelada pelo PSD-Madeira, como o PÚBLICO noticiou. Marcada habitualmente para o final de Junho, a iniciativa foi cancelada ainda em meados de Abril, devido à crise pandémica.

Na altura, o secretariado regional do partido avançou também com o cancelamento de um comício no Porto Santo, em Agosto, que assinala a rentrée política dos sociais-democratas madeirenses. O partido liderado por Miguel Albuquerque justificou a decisão com as “orientações” das autoridades nacionais e regionais de saúde para o reagendamento dos eventos para a partir de Setembro.

Quanto à festa do Pontal, que assumiu um novo formato desde que Rui Rio é presidente do partido, tendo inclusivamente saído do calçadão de Quarteira, o PSD respondeu ao PÚBLICO neste fim-de-semana que estava a tomar uma decisão sobre a iniciativa, que é organizada pelo PSD-Algarve, normalmente em meados de Agosto.

Passados três dias, e depois de a polémica em torno da Festa do Avante! se ter intensificado, os sociais-democratas decidiram cancelar a sua rentrée. Rui Rio não deu nenhuma informação sobre a Universidade de Verão do partido, que costuma realizar-se mais tarde, em Castelo de Vide.

Tal como o PÚBLICO noticiou, o Bloco de Esquerda decidiu “suspender todas as actividades que implicam a presença de muitas pessoas”. O CDS não tem agendada qualquer iniciativa para este Verão e tão cedo nada deverá agendar. E o PS faz depender da evolução da epidemia a possibilidade de realizar qualquer evento que envolva aglomeração de pessoas.