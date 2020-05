Nem o PS defendeu a transferência de 850 milhões para o Novo Banco

Da esquerda à direita, as bancadas parlamentares mostraram a sua indignação sobre a nova injecção de 850 milhões de euros ao Novo Banco (NB) sem que tenha sido conhecida a conclusão da auditoria, depois das palavras de conforto de Marcelo ao primeiro-ministro no desacerto entre este e Mário Centeno. A bancada socialista apostou tudo na recordação do passado e contra a solução para o Banco Espírito Santo adoptada no passado pelo Governo PSD/CDS. Só o secretário de Estado Mourinho Félix saiu em defesa da transferência para dos 850 milhões para o NB.

