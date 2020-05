Mário Centeno permanece no Governo

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, vai permanecer no Governo, soube o PÚBLICO. A reunião entre Mário Centeno e o primeiro-ministro, António Costa, que se realizou na residência oficial de São Bento, já terminou. Ainda hoje vai ser emitido um comunicado sobre o assunto pelo gabinete do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro esteve reunido com o ministro das Finanças, esta quarta-feira, horas depois de o Presidente da República ter tirado o tapete a Mário Centeno na polémica sobre a injecção de capital no Novo Banco. Do encontro saiu a decisão de que Centeno continua no governo.

O ministro das Finanças esteve esta manhã no Parlamento onde defendeu que a transferência de capital para o Novo Banco não foi feita à revelia de ninguém. Porém, a polémica não ficou por aqui. Esta quarta-feira adensou-se, quando o Presidente da República se colocou ao lado do primeiro-ministro, deixando assim cair o ministro das Finanças nesta polémica.

“O senhor primeiro-ministro esteve muito bem no Parlamento, quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas, naturalmente, se conhecesse previamente a conclusão da auditoria”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O líder do PSD considera que o ministro de Estado e das Finanças “não tem condições para continuar” no Governo e diz que, se estivesse no lugar do primeiro-ministro, o governante, “se não se demitisse, seria demitido”. O líder do PSD falava aos jornalistas, no Parlamento, depois de ter publicado um tweet a condenar a posição de Mário Centeno.

“O primeiro-ministro é que entende se demite o ministro. Se eu estivesse no lugar dele, se [ele] não se demitisse, seria demitido”, afirmou Rui Rio, considerando que a posição de Mário Centeno é “insustentável”, depois da “crítica pública” do Presidente da República e de a bancada do PS não o ter defendido esta tarde durante o debate parlamentar.