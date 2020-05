Marcelo: “O sr. primeiro-ministro esteve muito bem” no Novo Banco

“O senhor primeiro-ministro esteve muito bem, no Parlamento, quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria”, defendeu hoje o Presidente da República, num claro sinal de apoio a António Costa, tirando o tapete ao ministro das Finanças que ainda esta manhã defendeu na Assembleia da República que a injecção de capital no Novo Banco “não foi feita à revelia de ninguém”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava ao lado do chefe do Governo depois de ambos terem feito uma visita à Autoeuropa e após António Costa se ter mostrado muito optimista em relação à recandidatura do actual Presidente.

Perante os jornalistas, o chefe de Estado sublinhou que o primeiro-ministro esteve bem quando defendeu no Parlamento que a injecção de capital no Novo Banco estava condicionada aos resultados da auditoria, quando a transferência de 850 milhões de euros para a instituição tinha sido feita no dia anterior.

Esta quarta-feira, confrontado com esta polémica que levou o líder do executivo a pedir desculpa ao Bloco de Esquerda - por ter garantido aquela condicionalidade quando a transferência já tinha sido realizada - o Presidente da República tirou o tapete ao ministro Mário Centeno.

“Sobre isso só tenho duas coisas a dizer duas coisas. A primeira é que o Estado português cumpre o que tem de cumprir. Assumiu um compromisso, tinha de cumprir um compromisso. A segunda é de que, havendo e bem uma auditoria cobrindo o período até 2018 - auditoria que eu tinha pedido há um ano -, faz todo o sentido o que disse o senhor primeiro-ministro no Parlamento. É que é politicamente diferente o Estado assumir responsabilidades dias antes de se conhecer as conclusões de uma auditoria, ou a auditora ser concluída dias antes de o Estado assumir responsabilidade”.

Marcelo Rebelo de Sousa concretizou que “estava anunciado para Maio o processo conclusivo da auditoria cobrindo 2000 a 2018. O senhor primeiro-ministro esteve muito bem no Parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria”.

Questionado sobre se isso significaria que o ministro das Finanças esteve muito mal - por oposição ao “muito bem” com que caracterizou o primeiro-ministro -, o chefe de Estado respondeu: “Não. Significa aquilo que eu disse. Há uma auditoria, que tinha sido anunciado que estaria concluída em Maio deste ano, respeitante a 2000 a 2018. Para os portugueses não é indiferente cumprir compromissos com o conhecimento exacto do que se passou num determinado processo ou cumprir compromissos e mais tarde vir a saber como é que foi esse processo até 2018. É politicamente diferente uma coisa e outra”.

O Fundo de Resolução injectou 1035 milhões de euros no Novo Banco, 850 milhões dos quais através de um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. A chamada de capital foi comunicada no início de Abril.